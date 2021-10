«¡Impotencia, rabia y cadena perpetua!» VOX salta al cuello de los que permitieron al depredador de Logroño asesinar a un niño de 9 años

El triste suceso se corroboró este 29 de octubre de 2021.

Un demonio, reincidente además, es el protagonista nefasto de un crimen despiadado y siniestro en Logroño.

El diario La Rioja lo cuenta:

La tragedia comenzó a las 20.25 horas de ayer cuando una llamada de la familia alertó de la desaparición del menor. Inmediatamente, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lardero comenzaron una frenética búsqueda por varios portales de la zona, acompañados por una vecina. Fue otra niña, según varios testigos, la que alertó de la presencia de un varón de mediana edad que semanas antes había tratado de llevarla a su domicilio mediante tretas similares. Los agentes corrieron al edificio señalado pero, al entrar, encontraron al pequeño de 9 años en el suelo, muy grave, junto al presunto asesino. Los intentos de reanimación realizados por los servicios sanitarios en el lugar resultaron infructuosos. Según las primeras hipótesis, el menor sufriría síntomas de asfixia.

El terrible crimen no ha sido el único perpetrado por este monstruo, despojo de la humanidad, sino que es el mismo ser que cometió el llamado crimen de la inmobiliaria en 1998. Francisco Javier Almeida López de Castro fue condenado a 30 años de cárcel por asesinato y agresión sexual.

En aquella ocasión una mujer fue asesinada al recibir diecisiete puñaladas, las 16 primeras superficiales, la última en el corazón. Además, el presunto asesino -ahora de 56 año- contaba con otra sentencia previa por agresión sexual pero se encontraba en libertad después de cumplir sus condenas.

Lo peor es que esta no ha sido la primera intentona del diablo, sino que existían denuncias por intentos previos de sustraer a menores.

Es por eso por lo que alguien debe asumir responsabilidades: este tipo de monstruos no pueden volver jamás a la calle porque siempre reinciden.

Los políticos del partido VOX lo tienen claro y sí lo demostraron en redes sociales. El tuit de Macarena Olona es demoledor, mientras que la consigna de Rocío Monasterio no puede ser más concisa: «¡Cadena perpetua! la violencia no tiene género».