Mata a tiros al ex de su pareja y todo queda grabado por un móvil

Sucedió en la localidad de Lubbock, en Texas (EE UU), donde un hombre ha matado a disparos al exmarido de su pareja, después una fuerte disputa por la custodia de los hijos que tienen en común, según ha publicado Fox News y recoge 20Minutos.

Lo peor de todo, que el terrible asesinato fue capturado con un teléfono móvil y difundido por la Red.

El vídeo es sencillamente tétrico:

Lubbock, Texas – November 5, 2021

Chad Read (blue shirt) went to the home of Kyle Carruth (black shirt) to pick up his son from his ex-wife in accordance with a visitation schedule. Carruth told Read to leave and shot him twice after a short scuffle.

Isolated audio video sync pic.twitter.com/kDP5uhINjF

— John Curtis (@Johnmcurtis) November 26, 2021