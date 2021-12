Antonio del Castillo: «Hace 13 años que no aparece el cuerpo de mi hija y ya no aseguro que un día no me salte las reglas»

No hay dolor más grande que perder un hijo.

Quizá si, si a eso se añade que su cuerpo no aparece nunca y que los facinerosos que le causaron la muerte se ríen de tu dolor.

Antonio del Castillo, el padre de la joven sevillana por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, lleva ya casi trece años soportando la enorme carga que supone para él y para toda su familia desconocer la verdad y seguir sin saber dónde está el cadáver de su hija.

Su último intento de destapar la verdad ha sido comprar el piso donde se cometió el crimen para regalárselo al asesino confeso a cambio de la verdad, una decisión por la que le han llovido las críticas.

«Me da igual lo que digan, haré lo que haga falta para encontrar a mi hija», ha asegurado en una entrevista en el diario Abc.

Antonio del Castillo muestra su indignación por el hecho de que haya dos sentencias judiciales firmes con verdades distintas: una la que condena a Carcaño en la Audiencia de Sevilla; y otra la que condena a Francisco Javier García Marín, alias ‘El Cuco’, en el juzgado de menores.

La primera asegura que Carcaño asesinó a Marta y se deshizo del cuerpo con la ayuda del Cuco y de «una tercera persona desconocida».

En la segunda, la persona que ayudó a El Cuco a deshacerse del cuerpo fue Francisco Javier Delgado, hermanastro del asesino.

«Me han puesto una verdad por escrito que es la que ellos quieren, tengo dos sentencias distintas de jueces distintos, ¿por qué? Si hay gente que sabe la verdad, uno en la cárcel y un puñado libremente por ahí, ¿por qué me lo tengo que comer?, ¿por qué la ley, el sistema judicial y el policial no son capaces de darme una realidad? ¡Pues no, yo no soy así! Mientras esté dentro de la ley, haré lo que haga falta. Y tampoco le digo que algún día no me salga, como persona no le puedo asegurar que un día no me salte las reglas del juego».