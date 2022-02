Un iraní decapita a su esposa de 17 años y pasea con su cabeza por la ciudad

Un hombre iraní exhibió la cabeza decapitada de su esposa de 17 años por las calles de la ciudad iraní de Ahvaz.

El tildado “asesinato de honor” ocurrió cuando ella intentaba “huir” del país, según informa The Daily Mail. La víctima se llamaba Mona Heydari y era menor de edad.

Según medios locales, la mujer había huido a Turquía antes de que su padre y su esposo la trajeran de regreso a Irán. Las autoridades arrestaron al esposo, quien al parecer sería primo de la víctima, y al hermano del presunto asesino, quien habría ayudado en la comisión del crimen. Según testigos e imágenes difundidas, el hombre mostraba sonriente la cabeza de su mujer mientras sostenía un cuchillo en una mano y cargaba con la cabeza en la otra.

El diario británico asegura que el organismo de control de los medios de Irán cerró el sitio web de noticias Rokna por publicar el vídeo. La agencia de noticias ILNA dijo que ambos detenidos confesaron su crimen ante las autoridades.

En Irán siguen siendo frecuentes los asesinatos por honor “debido a las creencias sociales y las leyes laxas de la República Islámica”, explica el medio Iran International, que añade que las sentencias leves fomentan este tipo de delitos. Cita como ejemplo el artículo 630 de la Constitución iraní, que exime al marido de una pena si mata a su esposa siendo testigo del adulterio.

Según una ONG de derechos de la mujer en Ahvaz, unas 60 mujeres han sido víctimas de crímenes de honor en los últimos dos años, incluidas algunas que tenían entre 10 y 15 años. Ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la justicia ya que la mayoría de las familias ni siquiera han presentado una demanda.

La revista médica The Lancet publicó un artículo en octubre de 2020 en el que aseguraba que al menos 8.000 asesinatos por honor tuvieron lugar en Irán entre 2010 y 2014, pero solo se informaron unos pocos.

Voici Mona Heydari, mariée de force à 12 ans à son bourreau qui l'a décapitée et a posé, tout sourire, avec sa tête. Elle avait 17 ans et était mère d'un garçon de 3 ans. Cet homme sera-t-il condamné à une longue peine de prison? Non. La vie des femmes sous la #Charia en #Iran! https://t.co/lVxQPpYZ4L

