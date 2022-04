Mata a tres personas en una guardería de Rusia y después se suicida

Trágico suceso sacude a la sociedad rusa.

Un hombre armado abrió fuego el martes 26 de abril en una guardería en la región rusa de Ulyanovsk y mató a tres personas, según ha informado la agencia de noticias Interfax, citando una fuente.

El tirador se suicidó más tarde, según la fuente, informa Reuters.

Four People Killed in Shooting in Kindergarten in Russia's #Ulyanovsk Region – An unknown person opened fire in a kindergarten

No further details have been reported so far.#Russia #Breaking pic.twitter.com/8qq0lpOyKe

