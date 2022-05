El hijo del millonario ruso que mató a su mujer y su hija asegura que no fue él

Surgieron muchas dudas a raíz de lo ocurrido días atrás en Lloret del Mar. Sergey Protosenya supuestamente mató a su mujer y a su hija, momentos antes de suicidarse. Sin embargo, el otro hijo del matrimonio, Fedor, que en el momento de los hechos se encontraba estudiando en Francia, asegura que su padre no fue el responsable del doble asesinato, es decir, el hombre fue asesinado.

«Él amaba a mi madre y especialmente a María, mi hermana. Ella era su princesa. Él nunca podría hacer nada para dañarlas. No sé qué pasó esa noche, pero sé que mi papá no les hizo daño. No fue».

Protosenya no dejó ningún tipo de nota de suicidio y su cuerpo fue encontrado sin ningún rasguño ni mancha de sangre. Para complicar aún más las cosas, no se encontraron huellas dactilares en las armas empleadas para cometer los asesinatos, que fueron un hacha y un cuchillo. A día de hoy, el suceso se sigue investigando.

Fedor comentó que la policía le dio que no hablara ni comentara nada de lo ocurrido. Añadió que se empezó a alarmar cuando, al intentar contactar con los miembros de su familia, no obtuvo respuesta. Los agentes de policía llegaron al domicilio y se encontraron esa escena tan aterradora: Sergey Protosenya ahorcado en el patio del recinto y los irreconocibles cuerpos de su esposa Natalya y de su hija María.

Según El Mundo, el comisario Josep Milán coloca al magnate como principal sospechoso del crimen y, posteriormente, se suicidó.

Sumándose a las declaraciones de Fedor y contrarrestando las declaraciones del comisario, destacan las de Anatoly Timoshenko, un amigo de la familia, en las que asegura la inocencia del padre de familia.

«Sergey no lo hizo. Sergey no mató a su familia. Es imposible. No quiero hablar de lo que pudo haber sucedido en la casa esa noche, pero sé que Sergey no es un asesino».