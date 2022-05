La increíble astucia de la única superviviente del tiroteo de Texas: se empapó con la sangre de su amiga y se hizo la muerta

Salvador Ramos, el autor del tiroteo en el colegio de Texas, en Estados Unidos, fue el responsable de la muerte de un total de 21 personas. Entre esa cifra se encontraron 19 niños y 2 adultos. El asesino entró en una clase diciendo: «Vais a morir todos». Acto seguido, comenzó a disparar a diestro y siniestro, asesinando a todo el que podía.

Ramos creyó haber acabado con todos los alumnos. Sin embargo, una niña consiguió salvarse. Se trata de Miah Cerrillo, de 11 años, convirtiéndose así en la única superviviente de la masacre. La niña se empapó de la sangre de su mejor amiga Amerie Garza, la pequeña que murió mientras llamaba a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Una vez impregnarse con su sangre, se hizo la muerta y consiguió salvarse. Fueron unos aterradores minutos en los que se mantuvo inmóvil con los ojos cerrados.

Los servicios de emergencias se la llevaron a lo hospital, ya que estaba inconsciente y no respondía a los estímulos. De hecho, se dieron cuenta de que la niña no poseía ninguna herida de bala. Cerrillo se encuentra en estado de shock y no ha vuelto a pronunciar una palabra desde que tuvo lugar el ataque.

Al haber vivido el ataque en primera persona, la pequeña se encuentra en un estado de nervios en los que grita y llora con frecuencia y además, tiene problemas para dormir, según informa Espejo Público.

Otra víctima del tiroteo ha sido el marido de una de las profesoras asesinadas, Irma García, que ha sufrido un infarto. Uno de sus sobrinos ha explicado a los medios que ha muerto de pena al no poder superar la muerte de su mujer, dejando 4 niños huérfanos.