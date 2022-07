Tremenda trifulca en directo en ‘Ya es mediodía’: agreden a una reportera en un asesinato con rehenes

El ambiente estaba más que caldeado en la mañana de 1 de julio de 2022 en el pequeño municipio vallisoletano de Santovenia de Pisuerga.

De madrugada había ocurrido un suceso terrible y muy poco habitual en la localidad: un vecino había matado a otro hombre de 45 años de edad, y posteriormente hirió a un guardia civil con un disparo en la cabeza, y se atrincheró con uno o varios rehenes en la huida. Se vivieron durante horas momentos de máxima tensión, y todo terminó con la entrega del asesino a los cuerpos de Seguridad pasadas las 14.00 del mediodía (13 horas más tarde).

Apenas horas antes el hombre había disparado al teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Merino, jefe de la unidad de élite encargada del operativo, cuando se encontraban ambos en plena negociación para que soltara al único rehén que quedaba.

La bala atravesó el casco y el guardia civil, malherido, fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid donde se encuentra con pronóstico muy grave.

Y entretanto, aparece por la zona un equipo periodístico de Telecinco, reportando en directo para Ya es mediodía. Y se vino una tremenda trifulca.

Prácticamente el pueblo entero estaba en la calle y se vivieron momentos de máxima tensión sin entenderse muy bien la situación, toda vez que la joven reportera de Telecinco (Marina Vidal) trataba de informar de lo ocurrido: fueron un hombre y una mujer los que se echaron encima de la periodista y el cámara, presuntamente familiares de la víctima:

«¡Cuántas veces hay que deciros que no! ¡Me suda el coño! Que no me levantes la mano, que te parto la cara. ¡Que me suda la polla!»