El vídeo de la cámara de seguridad deja de pena a la policía en la matanza de Uvalde (Texas)

Mes y medio después de la trágica matanza en una escuela de Uvalde, Texas, por un joven armado que acabó con la vida de 19 niños y dos profesores, de nuevo la actualidad centra la atención en aquello.

Y es que este 12 de julio de 2022 vio la luz un vídeo de una de las cámaras de seguridad de la escuela, en las que se aprecia la labor de la policía que intervino en la matanza.

Steve McCraw, jefe de seguridad pública de Texas, describió la respuesta de la policía al ataque del 24 de mayo como un «fracaso rotundo» y dijo que los oficiales desperdiciaron tiempo vital buscando una llave que «nunca se necesitó» para entrar en el aula.

Terrible. El vídeo es esclarecedor y da buena cuenta de lo que pudo pasar. Además, acentúa la indignación y dolor de las familias de los asesinados.

La cámara captura al asesino disparando desde la puerta, después vuelve al aula y luego no vuelve a aparecer. Mientras, varios policías armados van llegando al pasillo de la escuela en apenas tres minutos después de los primeros disparos, pero su intervención, acobardada y timorata, deja mucho que desear. Todos retroceden cuando el asesino abre fuego de nuevo.

Una hora y 14 minutos después de su llegada a la escuela es cuando los agentes -muchos- consiguen abatir al desgraciado.

Otra de las imágenes que más ha indignado al personal es el policía que se dispensa gel alcohólico en el momento de la matanza:

A police officer gets a squirt of hand sanitizer while 19 children and two teachers were murdered at Robb Elementary School in Uvalde, Texas pic.twitter.com/WqhXoQySIF

— Max Lewis (@MaxLewisTV) July 12, 2022