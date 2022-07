El presunto asesino de Madeleine McCann enfurece y acusa a los fiscales de “comportarse como Hitler”

Christian Brueckner está cargado contra los fiscales encargados de su caso.

El pedófilo alemán, de 45 años, sigue defendiendo su inocencia en el caso Madeleine McCann y acusa al equipo de fiscales liderado por Hans Christian Wolters, de llevar dos años tratando de destruir su vida, con un “comportamiento similar al de Hitler”.

Estas son algunas de las conclusiones manuscritas de Brueckner en prisión, un texto escrito a lápiz al que ha tenido acceso el diario británico “Mirror” y que ha hecho público precisamente el día que se cumplen 14 años desde que la fiscalía portuguesa decidiera archivar el caso de la desaparición de Madeleine McCann, desaparecida de un apartamento de la localidad de Praia da Luz, en El Algarve, en mayo de 2007.

En el escrito, el pedófilo, que cumple una pena de siete años de prisión por violar a una turista norteamericana de 72 años, además de comparar a Wolters con Hitler, se dirigió a las autoridades alemanas para decir que “se aguanten o se callen” después de que hace más de dos años, en junio de 2020, fuera señalado públicamente como principal sospechoso del caso.

Brueckner sigue insistiendo en su inocencia y niega su participación en la desaparición de Madeleine McCann. Lo cierto es que no se han presentado pruebas, nadie le ha trasladado ni a él ni a su abogado evidencias de su implicación. Pero Wolters ha dicho en repetidas ocasiones que hay pruebas que demuestran que el sospechoso es el único responsable del secuestro de la niña y que está muerta. El fiscal siempre ha defendido que no tiene prisa en presentar los cargos y que lo sentaría ante el juez cuando tuviera atados todos los cabos sueltos, algo que a día de hoy sigue sin producirse.

“Me pregunto por qué la gente todavía me pregunta dónde estaba el 3 de mayo de 2007. No me corresponde a mí presentar pruebas. Preguntadle al fiscal de la misma forma que lo hacéis conmigo. Preguntadle por qué destruyó la vida de un ser humano al decir mentiras al público en 2020. Yo no puedo preguntarle porque me habla sólo a través de los medios”, lamenta Bruckner en su mensaje.

Al comparar a Wolters con Hitler, añadió que “no puedo responder por qué un fiscal alemán puede actuar así en el caso McCann. La única respuesta que encuentro es que Hitler todavía está por todas partes. El fiscal lleva dos años sembrando y sabe que no puede obtener retorno”. Además, Brueckner acusó a las autoridades alemanas de intentar incriminarlo por otros delitos presuntamente cometidos en Portugal. La fiscalía portuguesa anunció el pasado 15 de mayo que Brueckner sería acusado por el secuestro y asesinato de la menor británica, que estaba a punto de cumplir cuatro años en el momento de su desaparición. Pero la fiscalía alemana todavía no ha dado el paso. Lo que está cada vez más cerca es que se siente en el banquillo por un caso de violación en 2004 también en El Algarve. Además, trabajan en dos casos más de exhibicionismo ante menores de edad.

Pero Brueckner confía en que todo quede en nada: “Los testigos tienen mala memoria y son fáciles de influenciar. Pasé los últimos días leyendo archivos: 5.500 páginas sin ninguna evidencia, ni siquiera por haber robado una bicicleta. Nada. Sabía que terminaría así”.