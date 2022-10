Echan a un agente de Policía y se ‘venga’ matando a 32 personas en una guardería

Un antiguo oficial de la Policía tailandesa asesinó a 32 personas en un ataque armado perpetrado contra una guardería en la localidad de Na Klang, situada en la provincia de Nong Bua Lamphu (norte).

Según medios locales, al menos 23 de las víctimas son niños, a las que el agresor mató con un cuchillo y una pistola.

Las autoridades han indicado que el atacante, quien ocupó el cargo de teniente general de la Policía, irrumpió con un arma de fuego y armas blancas en el centro, donde mató a más de 30 personas a sangre fría. Tras ello, logró darse a la fuga. Según la prensa tailandesa, el atacante -identificado en los medios locales como Panya Khamrab- fue a su casa y disparó a su mujer y a su hijo y después se suicidó.

El primer ministro tailandés, Pratuyh Chan Ocha, había dado orden al jefe de la Policía para que se desplace al lugar para coordinar las tareas de búsqueda y captura del sospechoso, tal y como ha recogido el diario ‘Thairath’. Por el momento se desconocen las causas del suceso, pero diversos medios tailandeses aseguran que el atacante había sido despedido recientemente por un caso de drogas.

Muchos de los heridos, cuya cifra exacta aún se desconoce, han sido trasladados al hospital Nong Bua Lamphu, que ha solicitado “con urgencia” que los ciudadanos donen sangre de todos los tipos, según medios locales. Familiares de las víctimas se dirigieron al recinto que fue acordonado por la policía, y muchos de ellos sucumbieron a la desesperación, según se aprecian en imágenes y vídeos que circulan en las redes sociales.

At least 32 people including children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang.

