Una grave discusión familiar acaba en tiroteo mortal en Ciudad Real

El claro ejemplo de que una simple disputa puede acabar de la peor forma posible.

Tres personas han muerto a manos de un hombre de 58 años, el causante del tiroteo, en una urbanización de chalés ubicada en la carretera que une las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Los hechos se produjeron a las 10:00 de la mañana del pasado miércoles 26 de octubre de 2022 debido a una disputa familiar entre un padre, de 81, y un hijo, de 58, por razones aún desconocidas.

Los fallecidos son, según confirman a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno, además del hombre que originaba el suceso, un Policía Local de Argamosilla de Calatrava que participaba en el operativo y un agricultor que conducía un tractor en la carretera próxima, a quien le alcanzó un disparo cuando transitaba el vehículo. El padre del tirador, de 81 años de edad, fue herido de gravedad, por lo que fue trasladado inmediatamente al hospital de Puertollano. El autor de los hechos fue abatido finalmente por agentes de la policía.

María Ángeles Herreros, subdelegada de Gobierno en Ciudad Real, declaró que el suceso «parece fruto de un enfrentamiento familiar». El hijo salió del chalet en el que se encontraba con su padre con un fusil en sus manos. Acto seguido, golpeó a este quedando herido de gravedad, a continuación, comenzó a disparar al aire, y, finalmente, se atrincheró.

Los ruidosos disparos hizo que varios labradores que se encontraban en la zona comenzaran a ladrar, avisando de esta manera a la policía. Fue en ese instante, cuando uno de los policías de la localidad se acercó y, murió en el acto debido a una bala. Prestaba servicios desde hace 14 años y era padre de una niña de 7 años.

Después de esto, llegaron más unidades, que cortaron las carreteras de la zona, ya que el autor de los hechos estaba disparando a todos los coches que pasaban por el lugar. Además, según confirman la Benemérita, el hombre atrincherado disparó contra varias patrullas que se hicieron cargo del operativo, entre las que se encontraba un negociador dentro de una Unidad de Seguridad Ciudadana desplazada hasta la zona.

El alcalde de Villamayor, Juan Antonio Callejas, ha indicado que los disparos acabaron con la vida de un agricultor que pasaba por la misma carretera con un tractor. Antena 3 ha podido contactar con JoaquínRamírez, testigo del tiroteo:

«Yo he escuchado los tiros nada más. He sentido las sirenas cuando ha llegado la guardia civil y los municipales. Yo lo conocía, no sé que le habrá pasado para acabar así. No entendíamos nada, pero el miedo se tiene ante estas situaciones»