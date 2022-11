Mikel Lejarza, el mítico ‘Lobo’ que se infiltró en ETA, reapareció entre fuertes medidas de seguridad

Mikel Lejarza forma por derecho propio parte de la historia reciente de España. Bajo el pseudónimo de ‘El Lobo’ perpetró uno de los mayores golpes que la banda terrorista ETA ha recibido en su historia. Sin ser ni miembro de la Guardia Civil, ni del Ejército, ni de la Policía… ejerció de agente infiltrado y gracias él fue interceptado el Comando Madrid. Era julio de 1975 y para Mikel Lejarza empezaba una vida en las sombras, condenado a no tener identidad oficial, ni pasado.

Lejarza, por seguridad, rara vez aparece en público. El martes 29 de noviembre fue una de esas excepciones. Fue en el hotel Villa Real de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados, entre fuertes medidas de seguridad y en el marco de la presentación de su nuevo libro junto a Fernando Rueda, Secretos de confesión (Editorial Roca), una ampliación de Yo confieso que editaron en 2017. En este nuevo libro Lejarza amplía su relato con más voces, incluidas las de sus familiares que vivieron los años del plomo de ETA bajo el temor de no ser vinculados con uno de los principales enemigos de la banda terrorista.

A pesar del fin de la autodenominada ‘lucha armada’ Lejarza sigue protegiendo su identidad real y, por lo tanto su vida. Fernando Rueda recordó el reciente caso de Salman Rushdie, en el autor de los Versos satánicos fue apuñalado por un joven que ni siquiera había nacido cuando se lanzó Rafia con el escritor en 1989.“Me veis con estas pintas, pero no me queda otra”, fue lo primero que dijo Lejarza tras recibir una ovación del público. Lo cierto es que su aspecto llamaba mucho la atención por la artificialidad de los apósitos que llevaba (peluca, barba y bigote), además de gafas ahumadas.

Ante las preguntas del público Lejarza tuvo claro que no se arrepentía de su vida y que «con salvar una sola vida» ya habría merecido la pena. Los años no han hecho que cierre algunas heridas con los Servicios Secretos ya que el considera que la Operación Lobo, iniciada hace cincuenta años, acabó demasiado pronto, tras la amnistía política de 1977. Por ello, considera que su papel en dicha operación fue «un granito de arena», pero muy necesario para acabar con la banda.

Este ‘recadito’ a los Servicios Secretos son solo la punto de iceberg de sus relaciones no siempre amistosas que la cúpula de la inteligencia en España. Especial recuerdo, amargo, tuvo para la etapa de Javier Calderón, con el que tuvo difíciles relaciones durante su mandato al frente del CESID entre 1996 y 2001, una etapa que para Lejarza felizmente «fue muy breve». Lejarza no sólo cuenta con enemigos en el entorno de ETA sino también en otros ámbitos. Ser el arcano de algunos secretos no es precisamente garantía de seguridad, más bien todo lo contrario.

Sobre el final del terrorismo, Lejarza se mantuvo poco esperanzado porque considera que “es muy difícil que la simiente desaparezca” y destacó que hoy los terroristas «pueden viajar por todas España, visitar a sus familias e ir a las bodas de sus hijos» mientras que él sigue con “una vida de silencio, de esconderse, con la casa a cuestas, como los caracoles”. Lejarza abandonó el lugar rodeado mientras sonaba un tema muy adecuado a su biografía: el Resistiré del Dúo Dinámico. A su ritmo abandonó el lugar un hombre que asegura guardar aún unos cuantos secretos pero que quiere que su legado se mantenga y se adapte a los nuevos tiempos por lo que ha creado Wolf Group, una compañía para luchar contra la ciberseguridad.