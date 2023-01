Acorralado por la Policía, se suicida Huu Can Tran, el asesino de 10 personas en la masacre del Año Nuevo chino en Los Ángeles

El asesino se llama Huu Can Tran, tenía 72 años y se dio a la fuga tras intentar una segunda matanza en Los Angeles.

El autor de la más espantosa masacre masiva con armas de fuego en Estados Unidos en lo que va de año, se voló los sesos dentro de la furgoneta que empleó para escapar, cuando la policía estrechaba el cerco a su alrededor.

El asesino de Monterey fue una vez bailarín en el mismo estudio donde mató a 10 personas durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar chino.

Huu Can Tran daba lecciones en el Star Ballroom Dance Studio casi todas las noches a principios de la década de 2000, cuando vivía a cinco minutos en el Valle de San Gabriel.

Los amigos de Tran, que eran cercanos al pistolero desde principios de la década de 2010, le revelaron a CNN que era «hostil con mucha gente» en el estudio y creía que decían «cosas malas sobre él».

La ex esposa del pistolero también reveló que conoció a Tran durante décadas durante una lección de baile y no pasó mucho tiempo hasta que se casaron.

El arma utilizada en la carnicería del Año Nuevo Chino es una pistola de asalto semiautomática, que también se encontró en la furgoneta, y con la que se suicidó, tras matar a las 10 personas y herir de consideración a otras 10.

La furgoneta fue localizada por los agentes en Torrance, una comunidad en la que viven muchos estadounidenses de origen asiático, a unos 35 kilómetros de donde se produjo el tiroteo.

La persecución fue trasmitida en vivo, con imágenes tomadas desde un helicóptero.

El coche del psicópata fue bloqueada por vehículos blindados.

Los agentes de Policía se acercaron a la camioneta y entraron en ella.

La masacre tuvo lugar en Monterey Park, de unos 60.000 habitantes, que es también de mayoría asiática y asiáticoamericana, y celebra habitualmente el año lunar chino durante todo un fin de semana.

Acudieron a las celebraciones del año lunar chino en esa zona más de 100.000 personas.

La matanza ocurrió durante una celebración del nuevo año lunar chino, en la noche del sábado.

De acuerdo con los reportes de algunos testigos recogidos por el mismo periódico californiano, el gerente de uno de los restaurantes donde está situado el epicentro de este nuevo tiroteo masivo comentó que tres personas llegaron a su local corriendo y le pidieron que cerrara la puerta con llave para evitar que un hombre con una pistola semiautomática les pudiera alcanzar.

Cuando los oficiales llegaron al lugar era ya demasiado tarde: vieron que había muchas personas saliendo de allí y gritando.

