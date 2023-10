‘Caso Daniel Sancho’: la Justicia tailandesa retrasa la lectura de cargos contra él por falta de traductor

Este 26 de octubre la Corte de Koh Samui en Tailandia tenía que realizar el señalamiento de Daniel Sancho tras conocerse las conclusiones de la Fiscalía y saber así si se enfrenta a la petición de pena capital o no y la fecha de inicio de su juicio. Sin embargo, a las 9 de la mañana (hora local) la Corte anunció que posponía el señalamiento para el próximo 13 de noviembre, lo que retrasa otra vez el futuro más inmediato del hijo de Rodolfo Sancho en un país donde los juicios se caracterizar por su celeridad en contraste con lo que ocurre en Europa.

La Corte de Koh Samui ha decidido que Sancho no declare hasta que tenga un traductor español. Además, este no es el único escollo para Daniel, que acudió a la Corte donde también asistió su padre el actor Rodolfo Sancho. El chef no tiene aún abogado en el país asiático y la dirección de su defensa está siendo dirigida desde España por el célebre letrado Marcos García Montes. Las discrepancias de Montes con el penalista tailandés Khun Anan, uno de los más famosos del país, hizo que, finalmente, éste fuera apartado del caso y aún la familia no ha comunicado quién será su abogado sobre terreno. De no conseguir uno, la Justicia tailandesa la asignará uno de oficio.

El informe de la Fiscalía

El ministerio fiscal tenía de plazo hasta el 29 de octubre para poder remitir su informe con la acusación armada contra Daniel Sancho. No agotaron la fecha límite y sus conclusiones se presentaron el 25 de octubre. La Fiscalía acusa formalmente al joven de asesinato con premeditación y ocultación del cuerpo de Eddwin Arrieta.

Para el primero de los delitos el Código Penal tailandés prevé la pena capital. Claro que, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena, como el propio juez recordó a Sancho el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial.

Con todo este y el plazo de 18 días hasta la vista en la que tenga que declarar, la familia del joven pueden reorganizar su dirección letrada, mientras la familia de la víctima cuenta para sus asuntos en España con un despacho de conocido prestigio, el que dirige Juan Gonzalo Ospina y que desde que se han hecho cargo del asunto han tenido una dirección clara de por dónde quieren llevar su línea.

El actor Rodolfo Sancho se encuentra en estas fechas claves junto a su hijo en el país asiático asumiendo en primera línea una presión mediática que hasta ahora ha afectado más a la madre del chef, Silvia Bronchalo de la que en los últimos días no hay noticias ni en España ni en Tailandia.