Daniel Sancho ya tiene calendario judicial definitivo: en primavera se dirimirá si es condenado a muerte

Tras el aplazamiento solicitado por la defensa de Daniel Sancho para presentar sus pruebas por fin este 13 de diciembre se ha confirmado las fechas en las que tendrá lugar el juicio contra el chef español. El juicio por el asesinato de Edwin Arrieta tendrá lugar entre el 9 de abril y el 3 de mayo de 2024. En esos días de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho confrontará sus datos con los de los informes ya presentados por la Fiscalía, la Policía y la acusación particular.

A lo largo de las tres semanas que durará el esperado juicio declararán un total de 57 testigos, entre ellos los padres de la víctima y el primer abogado tailandés de Sancho.

Recordemos que el proceso se ha dilatado durante semanas precisamente por los problemas relacionados con la asistencia letrada del español. El lunes 13 de noviembre Daniel Sancho se declaró ante el Tribunal de Samui «no culpable» del asesinato de Edwin Arrieta. Esto formaba parte de la estrategia de defensa del equipo legal del joven cocinero. Sin embargo, el abogado de oficio que se le asignó apenas le ha durado unas horas después de su deposición ante la justicia tailandesa. El último abogado de Sancho, el tercero en tres meses, ha decidido dejar el caso por discrepancias con la estrategia del abogado español Marcos García Montes.

El hijo de Rodolfo Sancho acudió asistido Krit Sudthanom pero el joven renunció a su servicio y se la adjudicó un nuevo abogado de oficio, pero éste también ha acabado renunciado. Sudthanom había sido designado por el Tribunal de Samui el pasado 26 de octubre, cuando el joven español se presentó ante el Juez sin un abogado. Sancho carecía de asistencia letrada desde el 7 de septiembre cuando el padre del joven, Rodolfo Sancho y el abogado español Marcos García Montes decidieron que terminaran los servicios de Anan Chuayprabat por «discrepancias en la defensa».

¿Padres enfrentados?

No es el único problema en el entorno de Daniel Sancho. Según informó en exclusiva Saúl Ortiz en 20 minutos los padres del joven, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, habrían tenido «una fuerte discusión» que acabó con su comunicación.

El cambio constante de letrados no es ajeno a este enfrentamiento entre los progenitores del joven. La distancia entre los padres del joven es cada vez más evidente y Bronchalo estaría molesta por no haberle consultado algunas de las decisiones más importantes para el futuro inmediato de su hijo. Por este motivo, Bronchalo se marchó de Tailandia hace semanas con rumbo a España y en su país ha permanecido lejos de los medios de comunicación que no han llegado a captar ni una imagen ni una declaración de la madre de Sancho.