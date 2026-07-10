Doble crimen en Mijas: detenido el novio de la madre como homicida

La imagen del bloque de la calle Tulipán, en Las Lagunas de Mijas, sigue marcada por el olor a humo y el recuerdo de la madrugada en la que un incendio destapó un doble crimen. Lo que parecía un trágico fuego doméstico ha revelado uno de los asesinatos más escalofriantes en Málaga, con un claro intento de ocultar la verdad.

Las víctimas son María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, halladas sin vida en su piso tras la intervención de los bomberos, que acudieron por el aviso de vecinos alarmados por el humo. Tras las primeras pesquisas, la Guardia Civil ha encontrado indicios de un ataque con arma blanca, dejando en evidencia una agresión deliberada seguida de un incendio provocado para ocultar el crimen.

El detenido y la reconstrucción inicial del crimen

La Guardia Civil ha arrestado a la pareja sentimental de María, un hombre de 56 años, como presunto autor del doble homicidio. Este arresto se produjo en menos de 48 horas tras un intenso trabajo de investigación en el escenario. Según las primeras indagaciones, el detenido atacó a María y Patricia con un arma blanca y luego prendió fuego a la vivienda, posiblemente con un líquido inflamable para dificultar la obtención de pruebas.

Los cuerpos presentaban múltiples heridas por arma blanca, y las autopsias han confirmado que las lesiones fueron mortales antes del incendio. El fuego comenzó entre las 2.00 y 2.15 de la madrugada, lo que llevó a la intervención de las autoridades. Inicialmente, se consideraron todas las hipótesis, incluida la violencia machista, aunque con la detención del novio de María, esa línea empieza a cobrar fuerza.

El escenario: fuego para borrar huellas

El uso del incendio ha sido crucial. La vivienda ardió de madrugada, y la naturaleza del fuego no parece la de un accidente doméstico. Los investigadores han señalado varios elementos importantes:

Puerta y zonas interiores quemadas : Signos de fuego concentrado apuntan a un inicio intencionado.

: Signos de fuego concentrado apuntan a un inicio intencionado. Cuerpos sin vida : Presentan lesiones de arma blanca previas al incendio, eliminando la posibilidad de muerte por inhalación de humo.

: Presentan lesiones de arma blanca previas al incendio, eliminando la posibilidad de muerte por inhalación de humo. Indicios de líquido inflamable: Hallazgo común utilizado para disimular huellas.

Los investigadores creen que el agresor mató primero a las víctimas y luego robó un líquido inflamable en la casa, dando lugar a un incendio que pretendía complicar la investigación.

Las víctimas: madre e hija en una vida discreta

María y Patricia llevaban una vida cotidiana en un barrio de clase trabajadora de Mijas, sin antecedentes en el sistema Viogén ni denuncias previas por violencia de género. Este aspecto ha confundido a las autoridades, evidenciando que a menudo las alertas no llegan a formalizarse.

En el entorno vecinal se habla de un hogar tranquilo donde madre e hija llevaban una vida normal, pero la falta de denuncias no impide que la violencia de género sea considerada como una hipótesis principal. La investigación analiza el papel de parejas actuales y anteriores, así como las comunicaciones que pudieron tener en las horas previas al crimen.

Violencia de género y alarma social

Este caso se suma a un contexto en el que la violencia de género es alarmantemente alta, con más de dos décadas de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja en España en lo que va del año. Aunque la calificación final del crimen depende de la investigación judicial, el patrón observándose en la dinámica del caso se asocia típicamente con la violencia machista.

Las autoridades han reiterado la importancia de recursos de ayuda para las víctimas:

Teléfono 016 : Atención 24 horas para víctimas.

: Atención 24 horas para víctimas. Canales online : Para pedir ayuda de forma discreta.

: Para pedir ayuda de forma discreta. **Aplicaciones como *Alertcops***: Para enviar señales de alarma.

El incendio en Mijas refleja un patrón preocupante, donde el agresor no solo ataca, sino que planifica borrado de huellas, lo que sugiere un control frío y consciente de la gravedad de sus actos.

Datos clave del caso en Mijas

Elemento Detalle principal Lugar Piso en calle Tulipán, Las Lagunas, Mijas Víctimas María (61 años) y Patricia (31 años) Causa de la muerte Puñaladas con arma blanca Fuego Declarado entre las 2:00 y 2:15 horas Hipótesis del fuego Incendio provocado para ocultar el crimen Detenido Pareja sentimental de María, 56 años Situación Viogén Sin registro previo en el sistema

Estos datos ayudan a situar el caso dentro de la categoría de asesinatos domésticos, concertando el uso del fuego como un intento de ocultar la brutalidad del acto.

Curiosidades y detalles del entorno

El accidente ha generado un impacto en el vecindario, donde el fuego se convirtió primero en un tema de conversación sin conocer la magnitud del crimen. Algunas curiosidades sobre el entorno son:

Calle Tulipán : Un área de bloques recientes, con un ambiente cotidiano, alterado por la tragedia.

: Un área de bloques recientes, con un ambiente cotidiano, alterado por la tragedia. Interés mediático : La vivienda se ha convertido en un foco de atención, mientras los vecinos intentan continuar con su vida diaria.

: La vivienda se ha convertido en un foco de atención, mientras los vecinos intentan continuar con su vida diaria. Perturbaciones sociales: Las patrullas policiales y el despliegue mediático han transformado la percepción del lugar.

En Mijas, el incendio que intentó esconder las puñaladas ha revelado no solo el horror del crimen sino también el rostro del presunto responsable y la sombra de la violencia que se cierne sobre María y Patricia.