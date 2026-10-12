Asi atrapó la Policía al sicario negro, con pasaporte sueco, que asesinó a Aslani, el cirujano plástico de Marbella

El asesinato de Alexander Aslani, cirujano plástico de Marbella, comenzó a esclarecerse gracias a las imágenes recogidas en las inmediaciones de la clínica Cirumed.

Las cámaras registraron el momento en que un joven, vestido de negro y con el rostro parcialmente cubierto, escapó tras disparar al médico en su despacho.

La Policía Nacional arrestó al sospechoso en un piso turístico de Benalmádena cuando, según la investigación, se encontraba preparado para salir del país. La detención se realizó el jueves 8 de octubre, menos de 24 horas después del ataque. El joven tiene 18 años y es de nacionalidad sueca. Su nombre, por ahora, se mantiene en el anonimato.

El ataque dentro de la clínica

El trágico suceso ocurrió el miércoles 7 de octubre, poco antes de las seis de la tarde, en la clínica situado en la urbanización Real Panorama de Marbella. Aslani atendía a un paciente cuando un individuo encapuchado irrumpió en su despacho y disparó a corta distancia.

Según las primeras informaciones, se produjeron varios disparos. Algunos medios indican que el atacante efectuó tres tiros en la cabeza y uno en el cuello, aunque el secreto de las actuaciones impide la divulgación de todos los detalles de la autopsia.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga en una motocicleta. Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir sus movimientos antes y después del asesinato. Además, los investigadores analizaron las declaraciones de testigos y el recorrido del vehículo utilizado para escapar.

Uno de los aspectos clave fue la matrícula del vehículo. Los lectores de matrículas instalados en la autovía permitieron localizar el escondite del sospechoso en Benalmádena. La Policía lo sorprendió en el momento en que, supuestamente, estaba ultimando los detalles para abandonar el país.

Dato confirmado Información disponible Víctima Alexander Aslani, 57 años Lugar Clínica Cirumed, Marbella Fecha 7 de octubre de 2026 Detenido Joven de 18 años, nacionalidad sueca Arresto Benalmádena, al día siguiente Estado de la causa Bajo secreto judicial

Un presunto encargo y varias incógnitas

La investigación identifica al arrestado como el presunto autor material de los disparos. La Policía indaga si actuó solo o recibió ayuda. Algunos rumores sugieren que otra persona podría haberlo esperado fuera de la clínica, aunque esto aún no se ha corroborado judicialmente.

El detenido se negó a declarar ante los agentes y, según información posterior, también evitó esclarecer ante la jueza quién habría ordenado el asesinato. La causa sigue abierta y los investigadores buscan identificar al posible instigador y localizar el arma utilizada en el crimen.

Desde el inicio del caso, han circulado diversas teorías sobre el motivo del asesinato. Una de ellas sugiere que podría estar relacionado con un paciente insatisfecho que habría reclamado un reembolso por una operación de aumento de glúteos. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, y la Policía aún no ha podido vincular a una mujer árabe con el encargo.

La principal hipótesis divulgada por los investigadores, de manera provisional, sugiere un conflicto con algún cliente o paciente. También se ha considerado la posibilidad de una mala praxis o una disputa de tipo económico. No obstante, ninguna de estas teorías ha sido oficializada.

El detenido goza de la presunción de inocencia. La calificación definitiva de los hechos dependerá de las pruebas recopiladas, de los informes forenses y de las decisiones del juzgado encargado del caso.

El perfil de Alexander Aslani

Alexander Aslani, de origen alemán, contaba con 57 años y más de 30 años de experiencia en cirugía plástica. Antes de establecer su propio centro, encabezó los departamentos de Cirugía Plástica en los hospitales Quirón de Málaga y Marbella entre 2008 y 2018.

En 2018, fundó Cirumed Clinic, especializada en cirugía estética y remodelación corporal. Su trabajo atrajo a pacientes internacionales y convirtió a la clínica en un referente en la Costa del Sol.

Las áreas más destacadas de su práctica incluían la lipoescultura, el contorno corporal y el conocido Brazilian Butt Lift —BBL—, una intervención que extrae grasa de una parte del cuerpo y la reimplanta en los glúteos. Su clínica reportó más de 7.000 procedimientos de este tipo y más de 14.000 operaciones en total, cifras reveladas por los propios medios del centro.

Algunos hitos importantes de su carrera son:

En 2016, recibió un galardón como mejor cirujano plástico de España, según información de su entorno.

Su clínica atendía a pacientes de más de 40 países.

Contaba con más de 200.000 seguidores en Instagram, según reportes de medios españoles.

Su especialización pública se centró en la remodelación corporal y cirugía de glúteos.

Lo que falta por aclarar

La detención ha revelado la identidad del presunto tirador, pero el caso sigue abierto. La Policía aún tiene que esclarecer:

Quién organizó el ataque. Si existió la colaboración de alguien más. Cómo llegó el arma a Marbella. Qué vínculo mantenía el detenido con la víctima. Si hubo un conflicto anterior con algún paciente. Dónde se encuentra el arma del crimen.

El juzgado mantiene el proceso bajo secreto para proteger las diligencias. Mientras tanto, los investigadores revisan grabaciones, movimientos del sospechoso y comunicaciones que puedan aclarar qué llevó a un joven de 18 años a aterrizar en la Costa del Sol para atacar a Aslani en su propia clínica.

Una de las curiosidades sobre el Brazilian Butt Lift, técnica más conocida asociada al cirujano, es que no necesariamente precisa de implantes, ya que puede utilizar grasa del propio paciente. Este procedimiento, que une liposucción con transferencia de tejido, ha ganado popularidad en redes sociales. Sin embargo, requiere de una evaluación médica previa y cuidados estrictos debido a los riesgos que conlleva cualquier cirugía mayor.