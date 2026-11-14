Santiago Abascal: «A Covadonga la mató un moro, lo que ellos llaman violencia de género es religiosa»

Santiago Abascal, fiel a su estilo, ha vuelto a poner el dedo en la llaga y a llamar a las cosas por su nombre.

El asesinato de Covadonga Patricia, de 30 años, apuñalada el jueves en un edificio abandonado del barrio de Jove, en Gijón, ha abierto una nueva polémica, después de que el presidente de VOX vinculara el crimen a la inmigración ilegal, hablase de brecha cultural y pusiera en cuestión el concepto progre de violencia de género.

La Policía Nacional detuvo en el mismo lugar a su expareja, un hombre marroquí de 40 años que, según la investigación, tenía ya una orden de alejamiento y antecedentes por maltrato. La justicia lo sabía y el sistema lo sabía. Aun así, la orden no sirvió para protegerla.

Lo que el discurso oficial calla

La reacción ha sido la de siempre.

Los medios progres, el Gobierno de Pedro Sánchez y los falsos profetas de la Alianza de Civilizaciones se han apresurado a acusar a Abascal de aprovecharse del crimen.

Según su relato, todos los maltratadores son iguales y hablar del origen del agresor es pura xenofobia.

Pero negar la realidad no protege a ninguna mujer. Cuando un hombre llega de una sociedad en la que la mujer está legal y socialmente subordinada al varón, esa brecha cultural no desaparece al cruzar el Estrecho.

En demasiados casos viaja con él, con su idea de que la mujer es una propiedad y de que una ruptura es una ofensa que hay que castigar. Ignorar ese componente cultural, en el que el islamismo más rigorista pesa en muchos países de origen, no es tolerancia. Es dejar a las víctimas a merced de un problema que nadie se atreve a diagnosticar.

Las propias estadísticas oficiales lo apuntan: los extranjeros están sobrerrepresentados entre los autores de crímenes contra mujeres en España, con un peso muy superior al que tienen en la población. Es un dato incómodo, y precisamente por eso el discurso oficial prefiere esquivarlo.

La propuesta de VOX

La posición de Abascal se enmarca en las propuestas de su partido para defender a las mujeres frente a los delitos asociados a la inmigración ilegal. VOX defiende la expulsión de los extranjeros que cometan delitos y un control real de las fronteras. Su argumento es sencillo: muchas de estas tragedias se habrían evitado si quien ya tenía antecedentes y una orden de alejamiento no hubiera seguido en España.

Análisis: el precio del silencio

El caso de Covadonga resume el fracaso de un modelo. Hubo denuncias, hubo antecedentes y hubo una orden judicial, y nada de eso impidió que su expareja la encontrara. Mientras el Gobierno se escude en eslóganes y trate como sospechoso a quien señala el problema, seguirá habiendo nombres que añadir a la lista.

Llamar a las cosas por su nombre no es odio. Es el primer paso para que dejen de ocurrir.

Un crimen con una orden de protección vigente

Un vecino avisó a las autoridades tras escuchar gritos. Al llegar, encontraron al arrestado atacando a la mujer con un cuchillo. Los primeros reportes indican que Covadonga sufrió al menos ocho heridas en el cuello y el abdomen. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, la víctima no pudo sobrevivir.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género clasifica este caso como un asesinato machista, a la espera de la confirmación oficial del Ministerio de Igualdad. El Ayuntamiento de Gijón ha declarado tres días de luto y diversas instituciones asturianas han convocado concentraciones de condena. Los partidos PP, PSOE y Frente Amplio han pospuesto sus actos y expresado su solidaridad con la familia.

La cronología de los hechos hasta ahora revela varios fallos en la protección que son difíciles de pasar por alto:

Covadonga Patricia había denunciado a su expareja.

El hombre contaba con una orden de alejamiento.

La joven había sido asistida en la Casa Malva y en otro recurso de acogida.

Dejó este último centro solo unos días antes del ataque.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas de su ausencia y activaron el protocolo correspondiente.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, explicó que la víctima ingresó en la Casa Malva el 2 de octubre y fue trasladada tres días después a un recurso fuera de Gijón para aumentar la distancia con el agresor. Covadonga dejó ese centro el 4 de noviembre y las autoridades notificaron su ausencia a las fuerzas de seguridad.

La historia de Covadonga Patricia

Covadonga Patricia nació en Avilés, residía habitualmente en Oviedo y se había mudado recientemente a Gijón. Los informes la describen como madre y auxiliar de enfermería, y su vida estuvo marcada por la precariedad y las dificultades para encontrar un hogar estable.

Su existencia estuvo marcada por la violencia ejercida por su expareja y la falta de una red de apoyo que la respaldara. Tanto la víctima como el detenido se encontraban en situación de sinhogarismo, según los datos proporcionados por la Policía. Este caso pone de manifiesto que una orden judicial puede ser insuficiente si la víctima tiene contacto con el agresor, carece de un refugio seguro o decide dejar un recurso de protección.

Varios aspectos sobre su vida ayudan a evitar que su historia se reduzca solamente a lo ocurrido en la escena del crimen:

Tenía 30 años.

Era madre de un hijo, según las informaciones difundidas al principio.

Trabajaba como auxiliar de enfermería.

Buscó ayuda institucional ante el riesgo que corría.

Participó en recursos específicamente diseñados para mujeres maltratadas.

Enfrentaba una relación complicada con la vivienda y la estabilidad económica.

Abascal vuelve a vincular crimen e inmigración

En sus declaraciones, Santiago Abascal afirmó que “a Covadonga la mató un moro” y añadió que “lo que ellos llaman violencia de género es religiosa”. Con estas afirmaciones, el líder de Vox presentó el asesinato como una consecuencia de la llegada de personas de otras culturas, sin considerar el contexto de violencia que implica la relación de la expareja con la víctima.

Este no es el primer momento en que Abascal defiende penas más severas para los delincuentes violentos, así como una respuesta penal más firme y medidas para hacer frente a lo que su partido llama delitos importados. Vox también pide que se priorice la protección de las mujeres y que se endurezcan las condiciones para los agresores, especialmente si hay antecedentes, denuncias o órdenes judiciales en su contra.

El problema surge cuando esta interpretación política pone la nacionalidad del detenido en el centro del debate. La investigación debe esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y analizar las posibles medidas que no se cumplieron, mientras que la calificación de violencia de género se refiere a la relación entre la víctima y el agresor y al contexto de dominación o violencia machista. La procedencia del sospechoso no puede anular esas categorías ni justificar conclusiones generales sobre una comunidad específica.

En cambio, la respuesta institucional ha seguido un enfoque diferente. El Principado, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Gijón han enfatizado la violencia machista, pidiendo mantener la atención en la protección de las víctimas. Ahora, la causa judicial deberá esclarecer la situación exacta de la orden de alejamiento, los contactos entre ambos y el curso de las denuncias presentadas anteriormente.

Se espera que el detenido comparezca ante un juez en Gijón. Hasta ese momento, la investigación sigue planteando varias interrogantes: cuál era su nivel de riesgo, cómo se supervisó el cumplimiento de la orden y qué posibilidades había para impedir que la joven regresara a un entorno peligroso. Estas respuestas son cruciales para comprender el crimen más allá de la controversia política suscitada por las palabras de Abascal.