Fallece una niña con COVID: los médicos no la atendieron «porque el coronavirus no afecta a los niños»

La batalla de Tagan contra el COVID-19 duró apenas 15 horas.

La pequeña nacida en Texas (Estados Unidos) comenzó a sufrir vómitos y cansancio tras contraer el coronavirus.

A pesar de que dio positivo en el test, los profesionales sanitarios no la atendieron por no mostrar los «síntomas usuales» del COVID-19. Una decisión que llevó a un trágico final, ya que la niña falleció 15 horas después del diagnóstico.

Los padres, Lastassija White y Quincy Drone, comentaron a la cadena estadounidense NBC que el personal médico del hospital al que acudieron con su hija enferma les dijo que «no se preocupasen» porque el coronavirus «no afecta a los niños» y que Tagan estaría bien «en menos de 24 horas».

La pequeña no mostraba síntomas «comunes» de coronavirus como tos o fiebre, pero su estado de salud empeoraba rápidamente. A pesar de ello y de haber dado positivo en el test, el personal sanitario decidió no ingresarla.

A las pocas horas de ser diagnosticada, Tagan sufrió una grave insuficiencia respiratoria ante la cual sus padres llamaron a una ambulancia. La niña murió poco después.

La madre, Lastassija White, publicó una foto de ella con la pequeña en Instagram, acompañado de un triste mensaje.

«Mi dulce amor, ¿cómo se supone que voy a continuar? Por favor Tagan, mi corazón está tan destrozado que no sé si algún día seré capaz de recuperarme. ¿Cómo se supone que voy a dormir ahora por las noches? Todo lo que puedo oír es ‘mami, ¿puedo acostarme a tu lado?’. ¿Cómo podré continuar sin estas palabras cada noche? Estoy muy perdida, mi amor, todavía me cuestiono las acciones de Dios. ¿Cómo ha podido salvarme hace una semana y ahora hacerme esto? Ojalá me hubiese llevado a mí», escribe.