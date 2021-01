Fallecen 16 integrantes de una familia tras ir al funeral de un tío lejano y contagiarse de COVID-19

Una familia sufrió una ola de fallecimientos tras un contagio masivo de COVID-19 en un funeral.

Los familiares se reunieron en el velatorio de un tío lejano en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en México. Sin embargo, el resultado fue desolador: la muerte de 16 personas de la misma familia.

Así lo recoge el diario local Milenio, que informa de que José Martín Chávez Enríquez ha perdido a 16 familiares por el COVID-19 después de que estos acudieran al velatorio organizado en un domicilio particular por la muerte de un tío lejano, que también falleció por el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID.

«No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir adelante», ha declarado Chávez.