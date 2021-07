Pánico en Alemania: explota una planta química en Leverkusen

El pánico se ha desatado en la ciudad alemana de Leverkusen.

Una explosión en un parque industrial para empresas químicas, donde se encuentra Bayer, sacudió la ciudad y lanzó una gran nube negra al aire.

Hay al menos un trabajador muerto, más de una decena de heridos y cuatro desaparecidos, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una alerta de “peligro extremo” en la zona.

La empresa Currenta, propietaria de la planta, ha matizado que por el momento son 16 los heridos, cuatro de ellos de gravedad. En un comunicado, ha explicado que la causa de la explosión se desconoce por el momento, si bien se está investigando.

Según la policía local, todavía no es posible precisar la dimensión de los daños. Varias calles han sido cerradas, así como dos cruces de autopista. El parque químico es uno de los más grandes de Europa y en él tienen fábricas cerca de 70 empresas. La explosión ocurrió cerca de un centro de incineración de basuras en el barrio de Bürrig. El fuego provocado por la explosión pudo ser apagado hacia el medio día.

La Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Casos de Desastre de Alemania clasificó la explosión como “una amenaza extrema” y pidió a los residentes que permanezcan dentro y mantengan cerradas las ventanas y puertas, informó la agencia de noticias alemana dpa. Las personas que estén al aire libre deben entrar en un edificio lo más rápido posible, ya que el nivel de advertencia es de “peligro extremo”.

Los técnicos de Chempark en Leverkusen, a unos 20 kilómetros al norte de Colonia en el río Rin, dijeron que la causa de la explosión no estaba clara. En Twitter indicaron que se habían desplegado bomberos y camionetas de detección de contaminación.

Según el diario Bild, la estación de transferencia del parque de tanques de la empresa está en llamas. El fuego amenaza con extenderse al edificio de atrás con disolventes inflamables. Debajo de la estación de transferencia hay un parque de tanques con 100.000 litros de líquido de hierro inflamable.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8

— I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021