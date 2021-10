¡Toma ‘atractivo turístico, Reyes Maroto!: Se derrumba el flanco norte del volcán de Cumbre Vieja

La frasecita perseguirá de por vida a Reyes Maroto.

Apenas habían pasado unas horas desde que el 19 de septiembre de 2021 reventase por los aires la habitual tranquilidad de la que hace gala la isla de La Palma con la erupción del volcán de Cumbre Vieja cuando a la ministra de Industria y Turismo no se le ocurrió sino decir esto:

Pues bien, a pesar de que es cierto que la titular de esa cartera matizó sus declaraciones, lo cierto es que cada día que pasa, y ya este 10 de octubre de 2021 comienza la cuarta semana de emanación de lava, la destrucción en la zona de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte es cada vez mayor.

De hecho, en la tarde-noche del 9 de octubre de 2021 se producía un nuevo episodio que ha puesto a temblar a los pocos habitantes del área de influencia del volcán que aún no se habían visto afectados por las coladas.

El colapso del flanco norte de Cumbre Vieja volvía a poner en alerta a los vecinos.

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr

— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021