Una ‘piraña’ le arranca un dedo a una joven de 13 años

El brutal ataque de palometas, un pez carnívoro similar a la piraña, dejó a 30 personas heridas en las costas del río Paraná, en la provincia de Santa Fe (Argentina).

Los afectados necesitaron atención médica al recibir cortes en manos y pies en los balnearios de la laguna Setúbal.

Aprovechando el festivo por el Día de la Soberanía Nacional y en medio de una jornada de calor agobiante, muchos decidieron acudir a las playas de la ciudad y algunos se animaron a darse un chapuzón sin imaginarse de la presencia de estos peces, que se ve favorecida por las temperaturas sofocantes y el agua tibia.

Una adolescente de 13 años fue la víctima más grave a la que tuvieron que amputar el dedo de un pie debido a las mordeduras. Tras la intervención fue sometida a un injerto en el quinto metatarsiano en un hospital infantil.

Las palometas, que en esta época del año se encuentran en su etapa de reproducción y se acercan a la costa, tienen una aleta caudal escotada y una mandíbula prominente con filosos dientes triangulares. En caso de recibir una de sus mordeduras es importante desinfectar la herida lo más rápido posible.

“El hábitat natural de la palometa es la laguna, y la falta de caudal y la alteración por las altas temperaturas hace que el cardumen se vuelque a la costa”, explicó Sergio Berardi, representante de los guardacostas de la zona. Ha pedido a los lugareños y visitantes que no se metan al río y que solo usen las playas para tomar el sol y pasar el día.

“El primer auxilio y el más efectivo es la prevención: no entrar en el agua cuando aparece el primer caso”, continuó. “Hay que entender que las palometas están en el agua y hay que aprovechar las duchas que están en el balneario”, en lugar de acceder al río, añadió. La mordedura de este tipo de peces no tiene la misma incidencia en menores que en personas adultas, por lo que recomendó a la gente que no deje a los niños solos en el agua bajo ningún concepto.

“Ahora necesitamos difundir la recomendación que hacemos especialmente a las familias que van con menores, que tengan en cuenta esto de las palometas, que acaten las indicaciones del salvavidas, quien cuando ve que hay un caso o dos seguidos automáticamente saca a toda la gente del agua; pero muchas veces esa prevención no es eficaz por tanta concurrencia en la zona, que es muy extensa”, finalizó Berardi.