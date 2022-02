Un tiburón blanco devora a un nadador en Australia y deja sus restos flotando en el mar

Un nadador falleció después de sufrir un violento ataque de un tiburón blanco de unos cuatro metros en una playa de Sídney, en el sureste de Australia.

El ataque, que fue grabado en vídeo por algunos testigos, ocurrió cuando la víctima se encontraba nadando a primera hora de la tarde en la playa Little Bay, donde los paramédicos y la policía encontraron restos humanos flotando en el agua.

El inspector Lucky Phrachanh, del servicio de Ambulancias del estado de Nueva Gales del Sur, afirmó que la víctima sufrió “heridas catastróficas” debido al ataque del escualo, por lo que no pudo ser salvada.

Shocking moment swimmer is killed by giant 15ft great white shark in Sydney pic.twitter.com/8SYFmv5RVZ

— The Sun (@TheSun) February 16, 2022