Dos niños se escapan en moto de juguete de una guardería de Almería

El pasado Lunes Santo tuvo lugar una «fuga» por parte de dos niños que se escaparon de una guardería de Almería, por lo que la Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Familias de la Junta de Andalucía lo está investigando.

No es la primera vez que un niño hace de las suyas, como cuando un niño hizo ese «feo gesto» al Rey de España.

Según fuentes del Gobierno andaluz, los menores salieron en sus motos de juguete por una puerta del centro que se quedó abierta, recorriendo cerca de 300 metros, según cuenta La Razón. Además, añaden que se están investigando los hechos y que se tomarán medias pertinentes al respecto.

Una de las madres de los niños ha hablado con los medios y ha explicado que salieron por la puerta y recorrieron varias calles hsta que, al fin, una mujer los vio en un semáforo. Dicha mujer los recogió y alertó a la Policía Nacional.

Una vez se dio aviso a la policía, ésta entregó a los niños a dos trabajadoras que se dirigían al centro infantil y comentó la irresponsabilidad perpetrada a la propia Fiscalía de Menores.

Sin embargo, la misma escuela se excusaba en el argumento de que, al ser Semana Santa, el personal que frecuenta la guardería no era el mismo que se encontraba el Lunes Santo. En ese caso, tuvo lugar una subcontratación que se encarga de atender a los niños en periodos no lectivos e incluso los viernes después de las dos de la tarde.

Asimismo, la directora del centro ha adelantado que muchos padres de los niños inscritos en la escuela han presentado un escrito en el que exigen ciertas medidas de información para así proporcionar cierta seguridad.

La madre anteriormente mencionada explica la importancia de la situación.

“Es un hecho gravísimo. Una cosa que no se puede volver a repetir. No basta con decir que gracias a Dios no ha pasado nada».