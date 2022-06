Un terremoto en Afganistán de magnitud 6,1 provoca al menos 280 muertos y 600 heridos

Desgracia tras desgracia.

Durante la madrugada de este 22 de junio de 2022, tuvo lugar un seísmo de magnitud 6,1 en el sureste de Afganistán, provocando así un número de 280 muertos y 600 heridos. La cifra de muertos es muy probable que aumente, según la agencia oficial afgana, debido a la gravedad de la situación.

Según informa ABC, la situación ha sido tan alarmante que no solo ha afectado a personas: edificios y viviendas también han sufrido daños, provocando derrumbamientos de los mismos. Las zonas más afectadas por el desastre han sido Barmala, Ziruk, Naka y Gayan, situadas en la provincia de Paktika. Además, se le suma a estas el distrito de Sapari, en la provincia de Khost.

#BREAKING : As many as 280 people lost their lives and over 600 others were wounded following earthquake in #Paktika and #Khost province on Tuesday night, local officials told #BNA . The death toll is likely to rise, local officials and residents said. pic.twitter.com/ca10Y8w476

Bilal Karimi, portavoz del Gobierno afgano, ha hecho público a través de la red social Twitter lo ocurrido.

Karimi añadió un mensaje de socorro hacia distintas agencias para evitar que esta catástrofe vaya a más.

#BREAKING: At least 255 people have been killed and 155 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka and Gayan districts of Paktika province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency help. pic.twitter.com/YlByfyArtG

— Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) June 22, 2022