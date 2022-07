La polémica muerte de un exjugador de rugby league: Una mujer “bañada en sangre” y un juego sexual descontrolado

La muerte de Ricky Bibey generó una gran polémica tanto en Italia como en Inglaterra.

El exjugador inglés de rugby league falleció en el hotel Continentale de Florencia, donde la habitación quedó convertida en “una escena de terror”.

La investigación apunta a que los trabajadores del hotel escucharon por la madrugada gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda. Al llegar al lugar de donde provenían los alaridos, se encontraron con ella semidesnuda y “bañada en sangre” en uno de los pasillos, según informó el diario La Nazione.

Dentro de la habitación yacía el cuerpo desnudo del exdeportista, vencedor en dos ocasiones de la Challenge Cup con el Wigan Warriors y el St. Helens.

La mujer de 43 años sangraba abundantemente en parte por heridas superficiales en el cuello y tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital para contener la hemorragia, indicó el diario italiano, aunque ya se encuentra fuera de peligro. Los primeros indicios indican que Bibey, de 40 años, habría fallecido de un paro cardíaco.

Ahora se han conocido detalles de la investigación. La Policía encontró en la habitación varios objetos que podrían haber sido utilizados en una noche erótica y además el sitio The Times pudo contactar a una fuente cercana al caso que informó que todo habría sido producto de un “juego sexual” que se salió de control.

La mujer, cuya identidad permanece en secreto, viajó a desde Manchester a Florence el viernes junto al exdeportista, aunque estos no son pareja formal. El domingo, una vez que se estabilizó su cuadro, se le informó que el hombre había muerto y en los próximos días se espera que preste testimonio para comprender qué ocurrió entre esas cuatro puertas. “Lo que debe establecerse es si ella consintió o no, si esto fue un juego o una agresión de su parte, eso es lo que ella puede decirnos”, indicó la fuente al medio británico.

El jueves se llevará a cabo una autopsia para en el cuerpo de Bibey. “Probablemente fue un ataque al corazón, pero la autopsia lo confirmará”, señaló la persona cercana a la investigación, quien agregó: “Se tomaron muestras para establecer si había drogas, Viagra u otras sustancias presentes en sangre”. Además, informó: “El señor Bibey no tenía signos evidentes de una lesión que pudiera haber causado su muerte y no hubo una tercera persona involucrada”. Por otro lado, en la habitación no se encontraron drogas, según le confirmó la forense Martina Focardi al portal italiano Leggo.