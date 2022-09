Salir por Navalcarnero, nuevo deporte de riesgo: un muerto por asta de toro, puñaladas y violaciones

El pasado viernes 9 de septiembre de 2022 se celebraron las fiestas de Navalcarnerno (Madrid), sin embargo, no fue una celebración como cualquier otra. Fue una terrible catástrofe. Como todos los años, se llevaron a cabo los míticos encierros, la única diferencia es que lo que en un principio iba a ser una simple y sencilla corrida de toros, terminó siendo una película de terror.

Un chico de tan solo 30 años aprovechó que el animal estaba de espaldas a él para hacerle cosas, pero, no pensó en que éste fuera a darse a cuenta y que mucho menos iba a acabar con su vida. El toro se dio la vuelta, atravesando al hombre con el cuerno y dejando al joven inconsciente tirado en el suelo. Cuando el animal se fue, varias persona aprovecharon el momento para rescatar al joven, que, desgraciadamente, ya había fallecido.

Los hechos se pueden observar claramente en varios vídeos que los mismos ciudadanos publicaron en las redes sociales, donde se escuchan gritos y voces: “No respira, no respira”.

Otra persona muerta durante un espectáculo de tortura animal, esta vez en Navalcarnero. Ya que os importan poco las vidas de los animales, a ver si al menos por conservar la vuestra dejáis ya esta puta barbaridad. pic.twitter.com/LsmvVc0s5V — Eleméntal (@ElementalELM) September 11, 2022

Apuñalamientos y violaciones

Y, además, por si fuera poco, también se llevaron a cabo apuñalamientos, tanto en las corridas de toros, como en el centro de Navalcarnero, donde se encontraba la orquesta. Lo bueno de esto es que no acabó en tragedia, aunque, nadie hizo nada para impedirlo. Esto no es todo, es que además, varias chicas jóvenes fueron violadas, provocadas por pinchazos. Sin embargo, ha sido como si no hubiera pasado nada, “un visto y no visto” porque nadie hizo nada para poner fin a esta tragedia.

Multitud de críticas y abucheos hacia el alcalde de la localidad

José Luis Adell, alcalde de Navalcarnero, ha recibido una gran cantidad de críticas a través de las redes sociales por todo lo sucedido. Todos los sucesos sucedieron el mismo día, el 9 de septiembre, sin embargo, hizo caso omiso a lo que había ocurrido y, en vez de cancelar los encierros, y poner más seguridad para evitar violaciones y peleas, no hizo nada.

Un muerto en un encierro de toros en Navalcarnero, al Ayuntamiento se la pela y al día siguiente hace otro. Ya no es que dejéis en paz a los animales, es que miréis también por las vidas humanas. Pero qué estoy diciendo si hace mucho que nos hemos ido a la mierda. — Cristina (@regueboni) September 11, 2022