Descomunal fuerza del huracán ‘Ian’: así arrastra al hombre del tiempo y casi termina en catástrofe

‘Ian’ , el cuarto huracán más peligroso de la historia de EEUU.

Fue el pasado miércoles 28 de septiembre de 2022 cuando un poderoso y grave huracán apareció por la costa oeste de Florida, provocando terribles consecuencias, y arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Ha causado «catastróficas marejadas ciclónicas» y vientos que han superado los 240 km/h, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Los vientos son tan fuertes que, incluso un periodista es arrastrado por el propio aire mientras está grabando.

Además, el paso del huracán por Cuba ha dejado a toda la isla sin electricidad y, dos fallecidos.

Sin embargo, está reduciendo su fuerza por la zona central, ya que está dirigiéndose hacia la costa este, bajando así a categoría 3. Según ha publicado el NHC, se espera que el ojo del huracán se mueva a través del centro de Florida el jueves por la mañana, para luego emerger sobre el Atlántico occidental a última hora del jueves. A pesar de la disminución de su fuerza, se esperan todavía inundaciones y marejadas ‘catastróficas’ en la zona del Golfo de México. Se prevé que ‘Ian’ azote Georgia y Carolina del Sur también.

Ian no ha dejado ninguna víctima en Florida, pero si en Cuba. Además, se están buscando casi a una veintena de «balseros» cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán. Cuatro de ellos llegaron a la costa nadando, y otros tres fueron rescatados por los guardacostas, que continúan con la búsqueda de los desaparecidos.

Es por ello, que todo el mundo se ha volcado en la búsqueda de los ciudadanos. Para evitar daños peores, el Servicio Meteorólogo ha advertido a la población de no salir a pasear por la bahía, ya que «el agua va a volver».

