Fallece de una hemorragia tras esperar 22 minutos a una ambulancia en Vitoria

Una trágica historia está sacudiendo a los habitantes de Victoria.

Montse Martín narró cómo su marido, enfermo de cáncer, falleció en brazos de sus hijos tras esperar casi media hora en su domicilio de Vitoria la llegada de una ambulancia desde Mondragón (Guipúzcoa). ¿El motivo?, que Álava solo tiene una ambulancia medicalizada para atender las necesidades de casi 330.000 habitantes.

El 18 de mayo de 2021 su marido comenzó a encontrarse mal y parecía que se ahogaba. Mientras sus dos hijos le pedían que respirase, apareció sangre en su garganta y llamaron a la ambulancia. “No llegaba y no llegaba. Pasaron 10 minutos. Todas las vecinas comenzaron a llamar a la ambulancia y veía que cada vez mi marido tenía menos constantes, que se me estaba yendo”, explica.

“Vino la Ertzaintza a los 15 minutos e intentó ayudar. A los 20 minutos llegó la ambulancia y ya no pudieron hacer nada por él. Y cuando salió el de la ambulancia a decirme que mi marido había fallecido, le pregunté por qué no había venido antes. Se sentó conmigo y me dijo: ‘Lo siento, vengo de Mondragón y esos 22 minutos he tardado en venir’. Sólo pido que esto no le vuelva a pasar a nadie”, expone.