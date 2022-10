La pésima renovación de un puente colgante acaba con la vida de 132 personas en la India

Terrible tragedia en India por una renovación mal hecha. Así es, después de seis meses en construcción, la apertura de la infraestructura fue la semana pasada y no tardó en dar muestras de los pésimos trabajos.

Un puente colgante situado sobre el río Macchu en Morbi, estado de Gujarat, al oeste de India, se ha derrumbado ocasionando la muerte de 134 personas, medio centenar de heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

La estructura, conocida como Julto Pul, reabrió la semana pasada tras seis meses de reparaciones. El puente tiene 150 años y solamente se puede atravesar andando, el tráfico vehicular está prohibido.

La falta de supervisión podría ser uno de los posibles motivos del derrumbe del puente, debido a la cantidad de gente que había transitando en ese momento, un total de 500 personas, según afirman fuentes policiales.

De acuerdo a los datos oficiales, se desconoce el número de desaparecidos que cayeron al río que atravesaba la estructura.

El puente fue inaugurado el 20 de febrero de 1879 y, desde entonces, ha sido considerado una gran obra de ingeniería. Sin embargo, quedó dañada en el año 2001 debido a un terremoto, hasta que el año pasado decidieron renovarla. Bhupendra Patel, jefe de gobierno de Gujarat, informó a través de Twitter:

Según declaran medios locales, hay más de 100 personas desaparecidas. En el vídeo se muestra como varias personas intentan agarrarse a escombros que flotan en el agua para ser rescatadas.

Cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat, about 400 people fell in the river, many feared drowned

Bridge was renovated and opened just 5 days back.#Gujarat #Morbi pic.twitter.com/AHJlL3xlWE

— Truth Unfolds (@_truthunfolds) October 30, 2022