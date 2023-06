Tragedia en el Atlántico: Desaparece un submarino con cinco turistas que iban a visitar los restos del Titanic

Tragedia en el Atlántico.

Lo que iba a ser un viaje de placer y de recreo para poder presenciar in situ lo que queda del Titanic, a más de 4.000 metros de profundidad, pasó a convertirse en una pesadilla que aún sigue a estas primeras horas del 20 de junio de 2023.

Un sumergible utilizado para llevar turistas a ver los restos del famoso transatlántico desaparecía en el océano con cinco personas a bordo, lo que activo con rapidez una misión de búsqueda y rescate encabezada por la Guardia Costera de Boston (Estados Unidos).

De hecho, el Polar Prince, el barco de la elitista expedición, perdió la señal del submarino después de poco más de hora y media de inmersión.

La compañía responsable del submarino, Ocean Gate, emitió a última hora del 19 de junio de 2023 un comunicado en el que aseguraba que se estaban poniendo todos los medios para tratar de recuperar la nave con todos sus ocupantes sanos y salvos:

El principal problema que destacan los responsables del rescate es que el submarino se encuentre atascado a esa profundidad superior a los 3.000 metros y que, por tanto, sea harto complicado el poder arrastrar al mismo de vuelta a la superficie marina.

Otro dato para la preocupación es lo que relata un periodista de la CBS, David Pogue, que afirmó haber tomado parte en un viaje de esa misma empresa y que también surgieron ciertas dificultades:

You may remember that the @OceanGateExped sub to the #Titanic got lost for a few hours LAST summer, too, when I was aboard…Here’s the relevant part of that story. https://t.co/7FhcMs0oeH pic.twitter.com/ClaNg5nzj8

— David Pogue (@Pogue) June 19, 2023