Catástrofe aérea en Washington: decenas de muertos en el choque de un avión de American Airlines con un helicóptero

Una tragedia aérea en la capital de los Estados Unidos de América.

En la noche del 29 de enero de 2025 en Washington, ya primeras horas del 30 de enero en España, un avión de la aerolínea American Airlines, procedente de Kansas, impactó con un helicóptero Sikorsky H-60 cuando se aproximaba al aeropuerto internacional Reagan.

Ambas aeronaves se precipitaron al río Potomac donde ahora mismo están trabajando contrarreloj los equipos de rescate en busca de posibles supervivientes, aunque la explosión que se produjo tras el choque hace que las previsiones de hallar a ocupantes con vida sea remota.

En el avión comercial iban, entre tripulantes y pasajeros, un total de 64 personas y en el helicóptero otras tres.

Por lo pronto, el aeropuerto nacional Reagan confirmó que todas las operaciones de despegue y aterrizaje están suspendidas hasta que finalicen los trabajos.

Lo cierto es que las condiciones meteorológicas en el momento de la colisión estaban dentro de la normalidad. La visibilidad en el aeropuerto de Washington era de 10 millas, con cielos despejados y vientos sostenidos del noroeste a 16 millas por hora, con ráfagas de hasta 26 millas por hora. La temperatura estaba en torno a los 10 grados centígrados.

