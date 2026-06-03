Cinco policías forales pierden la vida en un trágico accidente en Guipúzcoa

Estado en el que quedó el vehículo de los agentes forales.

Tragedia en las carreteras vascas.

Cinco agentes de la Policía Foral de Navarra han fallecido esta mañana tras colisionar la furgoneta en la que viajaban contra un camión cisterna en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar (Guipúzcoa). El suceso ha ocurrido alrededor de las 9:15 horas en el punto kilométrico 69, sentido Bilbao.

Los cinco ocupantes de la furgoneta oficial —todos ellos miembros de unidades de intervención de la Policía Foral— perdieron la vida en el acto como consecuencia del violento impacto. Los servicios de emergencias solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar del siniestro.

Según las primeras informaciones, los agentes se dirigían a Iurreta (Vizcaya), invitados por la Ertzaintza, para participar en una jornada de formación y pruebas de material en las instalaciones policiales de esa localidad.

La furgoneta de la Policía Foral chocó frontal o lateralmente contra un camión cisterna. Por el momento se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque la Ertzaintza ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. El conductor del camión resultó herido leve y fue trasladado al Hospital del Alto Deba.

Como consecuencia del accidente, la AP-8 quedó totalmente cortada en sentido Bilbao/Eibar durante varias horas, con importantes retenciones. Posteriormente se ha abierto un carril en sentido San Sebastián para facilitar la circulación.

El Gobierno de España, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, así como los diferentes partidos políticos, transmitieron su más sentido pésame a las familias de los fallecidos, compañeros y a toda la Policía Foral.

Nuestro más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros de los cinco policías forales fallecidos en el trágico accidente ocurrido esta mañana en Elgoibar Todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos. DEP pic.twitter.com/VvQXK3xkgp — Policía Nacional (@policia) June 3, 2026

Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los cinco policías forales navarros fallecidos en un horrible accidente de tráfico en Elgoibar. También quiero desear una pronta recuperación al camionero herido en el siniestro que se encuentra hospitalizado. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 3, 2026

Totalmente consternado con la noticia del accidente en el que han fallecido 5 policías forales. Toda mi solidaridad a sus familias y a sus compañeros de la @policiaforal_na .DEP. — Sergio Sayas (@sergiosayas) June 3, 2026