El incendio de Collserola pone en jaque a Nou Barris: 45 hectáreas calcinadas, barrios confinados y una investigación abierta

El fuego vuelve a poner a Collserola contra las cuerdas. Lo que comenzó durante la tarde del martes como un incendio forestal en una zona de matorral de la vertiente barcelonesa de la sierra terminó obligando a activar un importante dispositivo de emergencia, confinar a miles de vecinos de Nou Barris, desalojar viviendas situadas en primera línea forestal y alterar el transporte público de la zona.

La última actualización ofrece un respiro, pero todavía no permite dar el incendio por extinguido. Los Bomberos han conseguido estabilizar las llamas después de que el fuego haya afectado a unas 45 hectáreas de terreno forestal, principalmente en el término municipal de Barcelona y también en Montcada i Reixac. El perímetro ha podido consolidarse durante la noche, aunque continúan existiendo focos secundarios y no se descartan rebrotes.

La situación ha mejorado respecto a las horas más críticas, pero el mensaje de los responsables de la extinción sigue siendo inequívoco: el incendio está estabilizado, no extinguido.

Las llamas comenzaron durante la tarde del martes

El incendio se declaró alrededor de las 15:20-15:30 horas del martes 25 de agosto en una zona forestal próxima a la carretera Alta de les Roquetes, en el entorno de Collserola y por encima del distrito de Nou Barris. Las primeras informaciones apuntaban a una superficie afectada de aproximadamente 25 hectáreas, aunque la evolución del fuego y los trabajos posteriores de delimitación del perímetro hicieron crecer la estimación hasta las 35 y finalmente unas 45 hectáreas.

La ubicación del incendio convirtió rápidamente el episodio en un problema de seguridad para Barcelona. No se trataba únicamente de un fuego alejado de las zonas habitadas: las llamas avanzaban en una zona de montaña situada muy cerca de viviendas, carreteras e infraestructuras.

Además, la columna de humo podía verse desde numerosos puntos del área metropolitana. La proximidad entre la masa forestal y los barrios de Torre Baró y Ciutat Meridiana obligó a los servicios de emergencia a adoptar medidas preventivas antes de que la situación pudiera empeorar.

El fuego avanzó principalmente por zonas de matorral y arbolado y llegó a generar varios frentes y focos secundarios. Durante las primeras horas, los equipos de extinción tuvieron que trabajar para frenar la propagación y, al mismo tiempo, proteger las zonas habitadas.

Torre Baró y Ciutat Meridiana, confinados

La gravedad de la situación llevó a Protección Civil a emitir avisos ES-Alert dirigidos a los vecinos de la zona.

La orden afectó especialmente a Torre Baró y Ciutat Meridiana, donde se pidió a la población permanecer en sus domicilios y evitar acercarse a la zona del incendio. Las estimaciones iniciales situaron en torno a 14.000-15.000 las personas afectadas por el confinamiento.

El objetivo era claro: reducir la exposición de la población al humo y evitar desplazamientos innecesarios mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el terreno.

La situación era especialmente delicada en los puntos donde las viviendas se encuentran prácticamente pegadas a la masa forestal. En Torre Baró fue necesario ir un paso más allá y ejecutar desalojos preventivos de viviendas situadas en primera línea, concretamente en calles próximas al bosque.

Unas 35 personas fueron desalojadas como medida de precaución. No se trató, según la información disponible, de un desalojo motivado por viviendas ya alcanzadas por las llamas, sino de una decisión preventiva para evitar riesgos ante una posible evolución desfavorable del incendio.

El riesgo de que un cambio de viento modificase el comportamiento del fuego obligaba a mantener todas las opciones abiertas.

Más de 200 efectivos frente al incendio

La respuesta de emergencia fue inmediata.

Durante las horas más complicadas participaron más de 200 efectivos, entre Bomberos de Barcelona, Bombers de la Generalitat y otros cuerpos y servicios vinculados al dispositivo de emergencia. También se movilizaron medios aéreos para atacar las zonas más difíciles de alcanzar desde tierra.

Los medios aéreos fueron especialmente importantes durante las primeras horas de luz. Con la llegada de la noche tuvieron que retirarse, pero los equipos terrestres continuaron trabajando durante horas para evitar que las llamas siguieran avanzando.

El trabajo nocturno resultó decisivo. La bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad facilitaron la consolidación del perímetro, permitiendo a los Bomberos ganar terreno frente al fuego. Sin embargo, la situación no quedó resuelta de inmediato.

Durante la madrugada se detectaron focos secundarios en la zona de la olla de Torre Baró, lo que obligó a mantener la vigilancia.

Los responsables del dispositivo han advertido de que todavía pueden producirse pequeñas reanudaciones, especialmente en un escenario marcado por el aumento de las temperaturas y la posible entrada de viento.

El perímetro queda cerrado, pero el incendio sigue activo

La principal diferencia entre la situación de la tarde del martes y la de este miércoles es que los Bomberos han conseguido definir y consolidar el perímetro.

Ese paso es fundamental en cualquier incendio forestal. Mientras el frente está abierto y las llamas pueden seguir avanzando en diferentes direcciones, el riesgo de que el incendio aumente de tamaño continúa siendo elevado. Cuando el perímetro queda estabilizado, los esfuerzos pasan progresivamente de frenar la expansión a localizar y apagar los puntos calientes que permanecen dentro de la zona quemada.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora en Collserola.

El jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, ha advertido de que todavía quedan horas de trabajo y de vigilancia sobre los focos secundarios. Los medios aéreos se han reincorporado durante la mañana para atacar desde el aire las zonas donde el fuego mantiene mayor actividad.

La palabra clave, por tanto, es estabilización.

No extinción.

Los confinamientos ya han sido levantados

La evolución favorable permitió levantar las restricciones durante la noche y los vecinos desalojados pudieron regresar a sus viviendas.

Este miércoles por la mañana, Protección Civil envió un nuevo mensaje ES-Alert para comunicar el levantamiento del confinamiento de Torre Baró y Ciutat Meridiana.

La decisión supone un cambio importante respecto a las horas anteriores. Los vecinos pueden recuperar la normalidad, aunque las autoridades siguen reclamando prudencia y pidiendo que nadie se acerque a la zona afectada.

El Ayuntamiento de Barcelona también ha rebajado el Plan de Actuación Municipal (PAM) hasta la fase de alerta después de que el incendio fuese considerado estabilizado.

Es decir, la emergencia más grave ha pasado, pero el dispositivo continúa activo.

El transporte público también sufrió las consecuencias

El incendio no solo afectó a los vecinos que viven junto a Collserola. También tuvo consecuencias sobre la movilidad de la zona norte de Barcelona.

La línea L11 del Metro dejó de efectuar parada en Torre Baró-Vallbona y Ciutat Meridiana durante parte del episodio. Ambas estaciones recuperaron posteriormente el servicio.

También se produjeron afectaciones en varias líneas de autobús, con paradas anuladas como consecuencia de las restricciones de movilidad y de los cortes establecidos para garantizar la seguridad del dispositivo.

Las carreteras de la zona también tuvieron que ser cerradas. Entre los puntos afectados estuvieron la carretera Alta de les Roquetes, la carretera de Horta a Cerdanyola y los accesos al Cementerio de Collserola, según las informaciones difundidas durante el operativo.

La Guardia Urbana tuvo que establecer cortes para impedir que los vehículos se aproximasen al incendio y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Un incendio que volvió a poner a Nou Barris en alerta

El episodio ha tenido un impacto especialmente fuerte en Nou Barris porque la montaña y los barrios forman aquí una frontera extremadamente estrecha.

Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, Canyelles y Roquetes conviven con la vertiente barcelonesa de Collserola. En determinadas zonas, apenas unos metros separan las viviendas de la masa forestal.

Eso convierte cualquier incendio en un problema potencialmente complejo.

No es lo mismo combatir un incendio en una zona forestal completamente aislada que hacerlo en una montaña situada junto a miles de viviendas. En este segundo escenario, los Bomberos no solo tienen que atacar las llamas: también deben proteger casas, carreteras, líneas eléctricas, transporte público y a la población.

Y eso es exactamente lo que ocurrió durante la tarde del martes.

Una torre de alta tensión, afectada por las llamas

Durante las primeras horas del incendio también se informó de daños en una torre de alta tensión situada dentro del parque, lo que añadió otro elemento de complejidad al operativo.

La presencia de infraestructuras eléctricas dentro de una zona forestal obliga a extremar las precauciones de los equipos que trabajan alrededor del fuego.

De hecho, parte de la red eléctrica continuaba afectada durante la mañana de este miércoles mientras los Bomberos avanzaban en las tareas de control y extinción.

¿Qué ha provocado el incendio?

Aquí está una de las grandes incógnitas.

Los Agentes Rurales investigan las causas del incendio, pero por el momento no existe una confirmación oficial que permita atribuir el origen a una acción deliberada.

Es importante distinguir entre sospecha y prueba.

El hecho de que el incendio haya comenzado en una zona próxima a espacios habitados y que Collserola haya sufrido otros incendios durante este mes ha alimentado las sospechas entre algunos vecinos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado hasta ahora que este fuego sea provocado.

Por tanto, cualquier hipótesis sobre una posible intencionalidad deberá esperar a la investigación.

Los Agentes Rurales tendrán que determinar dónde comenzó exactamente el incendio, qué condiciones existían en ese punto y qué pudo provocar la primera ignición.

Solo después de analizar el terreno y las evidencias podrán establecerse conclusiones.

La preocupación de los vecinos crece

La indignación y la preocupación se han extendido entre vecinos de Nou Barris tras el incendio. Algunos residentes consideran difícil asumir que una zona tan próxima a las viviendas vuelva a verse afectada por las llamas.

La sensación de vulnerabilidad es comprensible: durante horas, miles de personas recibieron un mensaje en sus teléfonos ordenándoles permanecer confinadas y decenas tuvieron que abandonar temporalmente sus casas.

El incendio también ha reavivado el debate sobre la prevención y el mantenimiento de las zonas forestales próximas a los núcleos urbanos.

La cuestión que queda ahora sobre la mesa es sencilla: ¿qué se puede hacer antes de que vuelva a aparecer una nueva columna de humo?

Porque apagar un incendio es imprescindible, pero llegar a tiempo para evitar que se convierta en una emergencia mayor depende también de la prevención.

No es el primer incendio de Collserola este mes

El episodio llega, además, después de otro incendio registrado en Collserola apenas unos días antes.

El 14 de agosto se declaró un fuego en la zona de Sant Pere Màrtir, que afectó aproximadamente a diez hectáreas y obligó a confinar el barrio de Can Caralleu. En aquel caso fue detenido un presunto pirómano.

La sucesión de ambos episodios ha incrementado la preocupación por el estado de la sierra durante uno de los momentos de mayor riesgo de incendios del verano.

No significa que ambos incendios tengan necesariamente relación. De hecho, no existe por ahora una confirmación oficial de que exista conexión entre ellos.

Pero el dato es relevante para entender por qué el nuevo incendio ha generado una reacción especialmente intensa entre los vecinos y las autoridades.

Collserola, una zona especialmente sensible

El Parque Natural de la Serra de Collserola constituye una de las principales masas forestales del área metropolitana de Barcelona.

Su proximidad a una ciudad densamente poblada convierte la prevención de incendios en una cuestión de seguridad pública, además de medioambiental.

El propio Ayuntamiento de Barcelona ya ha señalado en documentos anteriores el incremento del riesgo de incendio en Collserola como uno de los efectos asociados al cambio climático.

En este contexto, las condiciones meteorológicas desempeñan un papel fundamental.

Temperaturas elevadas, vegetación seca, viento y baja humedad pueden convertir una pequeña ignición en un incendio de rápida evolución. Y cuando esa masa forestal está situada junto a barrios habitados, el margen de reacción se reduce.

El fuego, estabilizado pero todavía bajo vigilancia

La fotografía de este miércoles por la mañana es muy distinta a la del martes por la tarde.

Ya no hay miles de personas confinadas.

Los desalojados han podido regresar.

La movilidad se está recuperando.

El perímetro está definido.

Los Bomberos han conseguido estabilizar el incendio.

Pero el trabajo no ha terminado.

Los equipos continúan actuando sobre los focos que permanecen activos y revisando los flancos para evitar que cualquier reactivación vuelva a abrir el incendio.

Además, los responsables del operativo han advertido de que el viento y el aumento de las temperaturas pueden complicar las tareas durante las próximas horas.

Por eso las autoridades mantienen el llamamiento a la prudencia.

La prioridad ahora: apagar hasta la última llama

El objetivo inmediato es convertir la estabilización en control y posteriormente declarar el incendio extinguido.

Para conseguirlo, los Bomberos deben revisar toda la superficie afectada, localizar puntos calientes y eliminar cualquier posibilidad de que una brasa o foco subterráneo pueda volver a generar llamas.

El hecho de que todavía se detecten focos secundarios explica por qué las autoridades no quieren bajar la guardia.

En un incendio forestal, el momento posterior a la estabilización continúa siendo crítico. El perímetro puede parecer controlado y, sin embargo, un cambio de viento o una reactivación localizada puede obligar a intervenir nuevamente.

Por eso los medios terrestres permanecen en la zona y los medios aéreos han vuelto a incorporarse al operativo.

La pregunta que queda después del fuego

Collserola empieza a respirar, pero el episodio deja varias preguntas encima de la mesa.

La primera es evidente: ¿qué provocó el incendio?

La segunda tiene que ver con la prevención: ¿cómo evitar que un nuevo fuego vuelva a poner en peligro a los barrios de Nou Barris?

Y la tercera afecta directamente a la convivencia entre ciudad y montaña: ¿está suficientemente preparada Barcelona para responder a incendios forestales en una zona donde miles de personas viven a escasos metros del bosque?

De momento, los Bomberos han conseguido contener el incendio antes de que las llamas alcanzasen una dimensión mucho mayor y las medidas preventivas evitaron que el episodio provocara daños personales.

Pero el balance es serio: unas 45 hectáreas forestales afectadas, decenas de personas desalojadas, alrededor de 15.000 vecinos confinados, cortes de carreteras y alteraciones del transporte público.

La emergencia más grave ha quedado atrás.

Ahora comienza otra fase: apagar completamente el fuego, investigar su origen y determinar qué ocurrió exactamente en Collserola.

Porque una cosa está clara: el humo ya se ha disipado en buena parte de Barcelona, pero las preguntas que deja este incendio tardarán bastante más en desaparecer.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN — 26 DE AGOSTO

A primera hora de este miércoles, el incendio ha sido estabilizado tras afectar a unas 45 hectáreas. Los confinamientos de Torre Baró y Ciutat Meridiana han quedado levantados y las personas desalojadas han podido regresar a sus viviendas. Una veintena de dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, junto con los Bomberos de Barcelona, continúan trabajando para controlar y extinguir completamente el fuego. Los medios aéreos se han reincorporado a las tareas durante la mañana.

El incendio, por tanto, no está todavía extinguido. Persisten algunos focos y existe riesgo de reactivación, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona y piden a la ciudadanía que no se acerque al área afectada.

Los Agentes Rurales mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen del fuego. Por ahora no hay confirmación oficial de que se trate de un incendio provocado.