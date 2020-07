Un facineroso recauda millones de dólares por el coronavirus y lo pillan comprando un Lamborghini Huracán

Nunca faltan quienes pretenden pasarse de listos. Algunos ni siquiera se detienen en situaciones adversas como la pandemia del coronavirus.

Es el caso de un estadounidense, que decidió utilizar las facilidades económicas dispuestas para las empresas ante el COVID-19 para forrarse y llevar una vida de lujo.

Su nombre es David T. Hines (29) y solicitó USD 13.5 millones en préstamos blandos para afectados por el nuevo coronavirus. Pero en lugar de utilizarlo para los supuestos negocios, compró un Lamborghini. Ahora enfrenta graves cargos después de ser acusado por la Fiscalía de Miami.

De hecho, este 27 de julio de 2020 el juez John J. O’Sullivan lo acusó por fraude bancario, declaraciones falsas a una institución financiera y por obtener ganancias de manera ilegal por medio de transacciones bancarias.

Según la acusación, el facineroso solicitó la cantidad referida a través de los préstamos del «Programa de Protección de Nóminas», previsto para las pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria de coronavirus a nombre de diferentes compañías.

La sorpresa fue que Hines adquirió, el 18 de mayo, un lujoso automóvil deportivo valorado en 318.000 dólares, un Lamborghini Huracan 2020, lo registró a su nombre y al de una de sus compañías.

Además de eso, los estados financieros de Hines también mostraron una ola de gastos, entre los que destacaban joyas de lujo, ropa cara, visitas a resorts en Miami y pagos en sitios web de citas.

Para conseguir el dinero, según información de The New York Times, Hines dijo operar cuatro negocios con 70 empleados, además de tener gastos mensuales por USD 4 millones. Al mes de haber hecho la solicitud, el joven recibió tres pagos por USD 3.9 millones, pero no se quedó ahí, pues continuó presentando solicitudes, las cuales totalizaron USD 13.542.741, según las autoridades.

Cabe destacar que ésta no es la primera ocasión en que Hines se ve envuelto en un tema con las autoridades de Florida. En 2018, él y su pareja fueron arrestados por varios cargos, incluido la huida de los oficiales, después de que se les informara sobre un Lamborghini robado.