Logan Paul: «He sido víctima del mayor fraude en la historia de Pokémon»

Se la hen metido doblada. Por ir de listo.

El ‘youtuber’, actor y boxeador semiprofesional Logan Paul, que también es un reconocido admirador de la caricatura japonesa Pokémon, se vio sorprendido al abrir una caja de tarjetas coleccionables de esta serie, por la que pagó 3,5 millones de dólares, y descubrir que había sido estafado.

En diciembre pasado Paul compartió en Twitter una publicación en la que comentó haber comprado la única caja «sellada y autenticada» de la primera edición de tarjetas coleccionables de Pokémon conocida en el mundo. No obstante, las sospechas de varios coleccionistas de que se trataba de una estafa se volvieron noticia viral al poco tiempo.

Para terminar con las dudas, el ‘influencer’ se reunió en Chicago con Matt, el amigo que le vendió las tarjetas, y el dueño de BBCE, la empresa que certificó que se trataba de un paquete que nunca había sido abierto. Tras inspeccionar las condiciones e integridad del embalaje de nueva cuenta, el experto llegó a la misma conclusión, lo que aumentó las expectativas de los presentes.

Tras darle un primer vistazo al contenido los gritos de emoción y celebraciones no se hicieron esperar, ya que todo parecía estar en orden; sin embargo, las sonrisas se borraron rápidamente, cuando notaron ciertas inconsistencias, y, tan pronto comenzaron a sacar las tarjetas, se dieron cuenta que habían sido timados.

new video, this sucks.

I Lost $3,500,000 On Fake Pokémon Cards

— Logan Paul (@LoganPaul) January 13, 2022