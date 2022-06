¡Cuidado! No devuelvas la llamada perdida a los números que tienen estos prefijos

La Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales de un timo muy común entre los estafadores: el de la llamada perdida.

Más concretamente, los timadores te dejan una llamada perdida a través de un número con un prefijo procedente de un país extranjero para que más adelante se la devuelvas. Todo esto con el fin de que te cobren una cantidad de dinero desmesurada al realizar la llamada o, incluso, para tratar de recopilar datos personales, ya sean bancarios o de otra índole, que más tarde podrán usar en beneficio propio.

El modus operandi de este tipo de estafa consiste en, según ha informado el cuerpo de policía, realizar llamadas de un solo tono a las víctimas para que no tengan tiempo de coger el teléfono y tenga que ser el propio afectado el que la realice, cobrándole una gran cantidad de dinero por ello.

Para evitar este tipo de altercados, la policía recomienda que, antes de realizar una llamada de un número desconocido, se busque en internet para conocer la procedencia exacta de la llamada. De esta manera, podremos saber al instante de dónde proviene y si es seguro o no realizarla. En el caso de que el prefijo de la llamada sea alguno de los que mostramos a continuación, será mejor que no conteste la llamada.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞 No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 6, 2022

Si el prefijo es +355, el número es procedente de Albania, según informa la Guardia Civil. Al realizar esta llamada se te cobrará una tarifación especial y te saldrá mucho más caro que cualquier llamada dentro de España, todo esto para llevarse una cantidad interesante de tu dinero. Sin embargo, hay más prefijos que últimamente están activos y podemos encontrar otros pertenecientes a varios países africanos.

Otros de los prefijos sobre los que alerta el Twitter de la Guardia Civil son el +255, que pertenece a Costa de Marfil; +233, que pertenece a Ghana; y +234, que pertenece a Nigeria.

Es por eso que, como hemos comentado anteriormente, lo mejor es que se busque en internet el lugar de donde procede el prefijo y así asegurarse de si es o no sospechoso. Sin embargo, lo que más recomienda la benemérita es no contestar a ningún tipo de llamadas de donde no se conozca la procedencia de la misma y así evitar un susto.

Después de la publicación del tuit, muchos usuarios han corroborado la existencia de este tipo de estafa alegando que habían recibido llamadas procedentes de Reino Unido, Nueva Zelanda o las Islas Salomon.

«A mí me llaman mucho de Inglaterra y yo no tengo nada ni nadie allí… Así que lo dejo sonar y automáticamente bloqueado».

Es por eso que es mejor no fiarse de cualquier llamada de procedencia sospechosa o desconocida.