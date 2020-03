La cámara pilla al ladrón robando un collar de Versace con una caña de pescar

Un genio. Y además muy persistente.

Las autoridades australianas están pidiendo ayuda para identificar al habilidoso maleante que robó un collar Versace de oro de 700 dólares con una caña de pescar.

Este 3 de marzo de 2020, la policía de Victoria difundió nuevas imágenes y videos capturados en CCTV, que muestran al delincuente robando una «tienda de moda de alta gama» en Melbourne.

Lo hace con absoluta tranquilidad y usando su caña de pescar para enganchar y llevarse el collar expuesto en un maniquí.

Eso tuitearon las autoridades y agregaron:

Do you recognise this man?

We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.

🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM

— Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020