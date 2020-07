La Policía pide ayuda para atrapar a estos salvajes atracadores callejeros

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) ha subido a la red un vídeo donde muestra la feroz persecución y la paliza que recibió un vendedor ambulante el pasado domingo en Long Beach, California.

Ocurrió las 4:00 p.m. en Locust Avenue y el objetivo de los atacantes era sido para robarle el teléfono móvil y dinero en efectivo.

Durante el atraco los dos matones golpearon al vendedor hasta tirarlo al suelo, además amenazaron con un arma de fuego a los transeúntes que intentaron intervenir para ayudar a la víctima.

