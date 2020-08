Misterio en el Ministerio: Roban un helicóptero de la lucha contra incendios mientras el piloto dormía en la base

Acongojante y con un punto misterioso.

La Guardia Civil reportó este 7 de agosto de 2020 el robo de un helicóptero de extinción de incendios de la base del Prado de los Esquiladores, en Buenache de la Sierra (Cuenca).

Se trata de un Bell-412, que pesa tres toneladas, puede transportar hasta 13 bomberos, además de piloto y copiloto, y cuesta más de 8 millones de euros.

El robo tiene un punto de misterio y no sólo porque fuera ejecutado en una base de bomberos de Cuenca: ese helicóptero no puede pilotarlo cualquiera. De hecho, en España, no llegan al centenar los profesionales que están habilitados para hacerlo

Según la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, la sustracción del helicóptero tuvo lugar esta madrugada en la base de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca, de Tragsa.

Se trata de un helicóptero Bell- 412 de la empresa Babcock, que está operando para el servicio BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica durante la presente campaña de extinción de incendios forestales.

Encarnación Montes, coordinadora de la base, ha explicado que el piloto que dormía en la base ha sido el que ha dado la voz de alarma al despertarse por el ruido del aparato, que ha podido ver mientras huía tras su despegue.

Volaba tras el robo con las luces apagadas.

El aparato fue finalmente localizado este viernes en buen estado, en la provincia de Córdoba sin ningún daño y en perfecto estado, según fuentes de la empresa Babcock International Spain, que desmiente los rumores de que había sido estrellado.

Desde la empresa ya han puesto en marcha el plan de contingencia para dotar a Prado de los Esquiladores con otra aeronave para que la labor de extinción de incendios en la zona no se vea menoscabada.