Este delincuente entra en el Facebook de la Policía, para defenderse de los que se ríen de su pelo

Un presumido de padre y muy señor mío, además de maleante, este Darren Whitmore.

El británico, en busca y captura por un asalto, ha irrumpido en los comentarios del Facebook de la Policía en Facebook, dónde se anuncia su búsqueda y se dan datos para identificarlo.

Y lo ha hecho no para negar que perpetrara el asalto del que le acusan, sino para defender su peinado, que era objeto de burlas por parte de otros internautas.

La Policía de Warwickshire publicó el pasado 6 de enero de 2021, en Facebook, una foto antigua de Darren Whitmore, de 37 años, junto con una solicitud de información sobre su paradero.

En la imagen, se ve al tipo con cabello castaño natural, pero la descripción explica que ahora tiene el pelo azul.

Eso explica en redes sociales la Policía, añadiendo que les gustaría «hablar con él en relación con un asalto en diciembre de 2020».

Have you seen Darren Whitmore?https://t.co/ItSzYKQVxd

— Nuneaton News (@NuneatonNews) January 6, 2021