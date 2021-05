Los nervios de acero del tipo de las gafas, cuando los atracadores asaltan su furgón blindado

Lo más evidente, la conclusión indiscutible, es que el tipo de las gafas que iba al volante del furgón blindado, los tiene de acero y más grandes que los del caballo de Espartero.

Y que no se pone nervioso ni en la noche de bodas.

La cámara en el interior de vehículo para trasporte de valores registra el momento en que es atacado con armas de fuego por unos asaltantes motorizados en la ciudad de Pretoria (Sudáfrica).

Ocurrió el pasado 22 de abril de 2021.

El conductor del blindado y su copiloto se movilizaban tranquilamente por una carreta, cuando fueron sorprendidos por varios disparos desde una camioneta a un costado, que impactaron la carrocería y las ventanillas.

En el video se aprecian abolladuras y huellas de bala en el vidrio del lado del tipo tras el volante, quien guarda una calma tipo Clinton Eastwood ,mientras maniobra entre el tráfico para escapar de los agresores.

Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) April 30, 2021