Finge ser una experta en joyas y roba seis millones de euros en diamantes

Una mujer fingió ser una experta en joyas que actuaba en interés de ricos clientes rusos para robar diamantes con valor de casi seis millones de euros. Ahora, un tribunal de Reino Unido le ha condenado a cinco años y medio de prisión.

Lili Lakatos, de 60 años y origen rumano, se acercó a una sede de la joyería Boodles en Londres y fingió ser una experta. Organizó una evaluación con miras a la compra de anillos de diamantes, diciendo que actuaba de interés de gente muy importante y adinerada. La mujer logró distraer al director de la tienda mediante una “orquestada” que había organizado con sus cómplices.

Ante los ojos de una empleada, metió la pequeña cartera con las joyas en su bolso, momento que fue registrado por una cámara de vigilancia. Tras las quejas de la empleada, le ordenó que lo devolviera, y sorprendentemente, Lakatos obedeció, pero la cartera había sido reemplazada por otra idéntica en esa fracción de tiempo. La mujer dijo que era un malentendido por no dominar bien el idioma.

El director se quedó con la cartera falsa, sin saber que allí ya no estaban las joyas, y no lo descubrió hasta el día siguiente, cuando, en su lugar, encontró piedras. Tras revisar de nuevo todas las cámaras, incluidas las callejeras, vieron que Lakatos entregaba la cartera a dos mujeres jóvenes, luego se cambió de ropa para engañar a la dependienta y el director.Las cómplices todavía están siendo buscadas y a día de hoy, no se sabe nada de las joyas. Lakatos fue arrestada en Francia en septiembre de 2020 y declarada culpable en Londres de conspirar para cometer un robo.

Responsabilizó del delito a su hermana que falleció el año anterior. Lakatos ya presentaba un historial de robos en el país galo. “Fue un robo audaz, llevado a cabo a la vista de personal experimentado y profesional”, dijo la Policía de Londres.