Nuevos ataques ‘phishing’: los ciberdelincuentes se hacen pasar por la Agencia Tributaria para robarte tus datos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alerta sobre un nuevo fraude: detectan correos electrónicos en los que se suplanta la identidad a la Agencia Tributaria para robarle los datos a los receptores de estos mensajes. Así lo afirma el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3.

Esta nueva oleada de estafas se produce cuando justo está a punto de comenzar la campaña para hacer la declaración de la renta en 2022. El INCIBE manifiesta que todos los ciudadanos prestemos especial atención a nuestros correos electrónicos durante estos días, puesto que:

En este sentido, una vez que el usuario abre el correo, encuentra una información en la que se le comunica que «tiene pendiente presentar cierta documentación». Todo ello, con la finalidad de que pinche en el enlace, «que realmente descarga un ‘malware«.

Finalmente, si la persona accede al link, los ciberdelincuentes encuentran vía libre para acceder a todos sus datos personales:

«Si no has descargado ni ejecutado el archivo, posiblemente tu dispositivo no se habrá infectado, simplemente elimina el correo electrónico de tu bandeja de entrada; y en el caso de haberlo descargado, también deberás eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas«.