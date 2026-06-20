Uno de los magrebíes, detenidos por el brutal robo a un anciano en la Castellana, tenía orden de expulsión que el Gobierno Sánchez nunca ejecutó

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Un hombre mayor sale de misa en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Lleva un reloj en la muñeca.

Dos facinerosos, ambos magrebíes, lo han seguido desde antes de que entrara a la iglesia, han esperado pacientemente durante la celebración y cuando sale se lanzan sobre él.

Le quitan el reloj, valorado en 30.000 euros. Le hacen daño en el hombro. Huyen en bicicletas de BiciMAD, el servicio municipal de préstamo.

Ese es el resumen del caso. Pero el caso no acaba ahí.

Dieciséis días después, la Policía Nacional los localiza gracias al análisis de las cámaras de seguridad. Dos detenidos. El reloj, recuperado. Hasta aquí el trabajo policial, que merece todos los elogios. Lo que viene después es el problema.

A ver si alguien puede ver al anciano, al reloj,al robo violento y a los ladrones huyendo en Bici por la Castellana de Madrid.@okdiario periodismo riguroso?

Ay! Pollitos! https://t.co/RQklqnn0oP — GuilleToledoOnFire🇪🇸🌈🎾 (@GHugoToledo) June 19, 2026

Cómo funciona el método

El robo de relojes de lujo a personas mayores no es un crimen improvisado. Es una metodología con sus propios protocolos, sus propias rutas de escape y su propia cadena de distribución del botín, y en Madrid y otras grandes ciudades españolas lleva años operando con una impunidad que tiene causas perfectamente identificables.

El método más habitual es el seguimiento previo. Los ladrones especializados en este tipo de robos identifican a sus víctimas observando relojes en zonas concretas: joyerías, hoteles de lujo, restaurantes caros, iglesias del centro donde los parroquianos tienen cierta edad y cierto nivel económico. Una vez identificada la víctima, el seguimiento puede durar minutos u horas. En el caso del Paseo de la Castellana, los dos acusados siguieron al anciano incluso dentro del templo durante la misa. La paciencia forma parte del método.

La ejecución suele ser rápida y violenta en proporción a la resistencia de la víctima. El tirón del reloj puede ir acompañado de un empujón, una zancadilla o directamente una agresión para inmovilizar a quien intente resistirse. Las víctimas preferidas son personas mayores, precisamente porque su capacidad de resistencia es menor y porque estadísticamente llevan relojes de más valor que los jóvenes.

La huida se planifica con antelación. Las bicicletas públicas tienen la ventaja de estar disponibles en cualquier punto de la ciudad sin necesidad de tener un vehículo propio aparcado, son difíciles de rastrear en tiempo real y pueden abandonarse en cualquier estación. El botín desaparece en el mercado negro de relojes en cuestión de horas, con compradores que saben perfectamente que están adquiriendo objetos robados pero que pagan una fracción del valor y revenden en Europa del Este o en el norte de África.

El perfil que el caso confirma

Uno de los dos detenidos intentó identificarse con documentación falsificada. Los agentes del grupo Cronos detectaron el engaño y comprobaron que el individuo tenía una orden de expulsión de España pendiente de ejecutar. Estaba en el país en situación irregular, con documentos falsos y con una expulsión que nunca se había hecho efectiva.

El segundo detenido es un ciudadano belga de origen argelino con numerosos antecedentes por delitos similares. No es su primera detención. Probablemente no sea la última.

Ahí está el nudo del problema. Un hombre con orden de expulsión pendiente y documentos falsos siguiendo a un anciano hasta dentro de una iglesia para robarle el reloj. El sistema que debería haberlo expulsado no lo hizo. El sistema que debería haberlo disuadido con consecuencias reales no lo ha hecho tampoco.

La puerta giratoria que la policía conoce y los jueces permiten

El grupo Cronos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, especializado en robos de alta gama, conoce perfectamente el fenómeno que investiga. Los agentes que trabajan en esa unidad han visto repetirse el mismo patrón decenas de veces: detención, puesta a disposición judicial, libertad con cargos o con medidas cautelares mínimas, reincidencia en semanas o meses.

Los robos de relojes de menos de cierto valor, incluso cuando se cometen con violencia, no activan automáticamente la prisión preventiva porque el sistema judicial español exige para esa medida un riesgo de fuga o de reiteración delictiva que en teoría debe acreditarse caso a caso. En la práctica, para delincuentes con antecedentes en varios países europeos que no tienen domicilio fijo en España y que operan en redes transnacionales, demostrar ese riesgo debería ser sencillo. En muchos casos no lo es suficientemente para los criterios judiciales aplicados.

El resultado que los policías describen en privado con frustración es conocido: entran por una puerta de comisaría y salen por otra. No es una exageración. Es una descripción funcional de lo que ocurre con demasiada frecuencia en casos de robos reiterados donde los acusados no tienen arraigo, tienen antecedentes y tienen órdenes de expulsión pendientes que nadie ejecuta.

La impunidad que tiene causas concretas

El problema no es que los jueces sean malos ni que la policía no haga su trabajo. El problema es estructural y tiene varias capas.

La primera es la dificultad de ejecutar las expulsiones. España tiene acuerdos de readmisión con algunos países que facilitan las deportaciones y no los tiene con otros. Argelia, por ejemplo, es un país con el que la cooperación en materia de devolución de nacionales ha sido históricamente complicada, lo que significa que una orden de expulsión contra un ciudadano argelino puede quedar en papel mojado durante meses o años.

La segunda es la tendencia de los tribunales a considerar que para delitos no violentos o con violencia moderada la privación de libertad preventiva es desproporcionada. Ese principio tiene su lógica en un estado de derecho. Aplicado a reincidentes con múltiples antecedentes en varios países europeos y sin arraigo en España, produce resultados que desmoralizan a los investigadores y aterran a las víctimas potenciales.

La tercera es la ausencia de consecuencias reales para quien usa documentación falsa. Presentar documentos falsificados ante la policía es un delito. Pero cuando ese delito se acumula sobre un robo con violencia y una orden de expulsión pendiente, las consecuencias añadidas que el sistema produce raramente son suficientemente disuasorias.

Lo que el anciano de la Castellana merece

La Policía recuperó el reloj y detuvo a los responsables en dieciséis días. Ese trabajo merece reconocimiento sin reservas. Pero el anciano que salía de misa con un reloj en la muñeca también merece que el sistema que supuestamente lo protege garantice que quienes lo atacaron, uno de ellos con orden de expulsión pendiente y documentos falsos, no saldrán a seguir a otro anciano en otro paseo de otra ciudad española en pocas semanas.

Esa garantía el sistema actual no la da. Y mientras no la dé, el método del seguimiento, el ataque rápido y la huida en bicicleta pública seguirá funcionando porque funciona. Los datos de reincidencia en este tipo de delitos en Madrid y en las grandes ciudades españolas son la prueba más elocuente de que el problema no se resuelve con más detenciones si cada detención produce las mismas consecuencias nulas.

La reforma necesaria no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de sentido común: quien tiene orden de expulsión pendiente y usa documentos falsos para evitarla no debería estar en situación de seguir a un anciano hasta dentro de una iglesia. Que lo esté es un fallo del sistema que tiene responsables concretos y que los ancianos de nuestras ciudades están pagando con sus relojes y con sus hombros lesionados.