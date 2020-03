“Jennifer Aniston debería ser asesinada”: la frase del depredador Harvey Weinstein retomada en su juicio

El hombre que se creía ser el dios de Hollywood hoy pasa sus días encerrado en una penitenciaría de los Estados Unidos.

Harvey Weinstein fue sentenciado, este miércoles 11 de marzo, a pasar 23 años de prisión en la durísima Riker’s Island, después de ser declarado culpable por abuso sexual y violación el pasado mes de febrero.

Tras el conocimiento de la decisión de la justicia, se han ido desvelando detalles del juicio que van llegando a los medios de comunicación, como el caso de un correo electrónico de un periodista que fue respondido por Weinstein respecto de una falsa acusación atribuida a Jennifer Anniston.

En octubre de 2017 la revista National Enquirer quiso contactar a Weinstein porque tenía información de que este había acosado sexualmente a Aniston. Lo cual fue respondido por el propio productor y un representante de la famosa actriz también lo negó todo.

«Las afirmaciones del National Enquirer son falsas. Jennifer no ha sido molestada o asaltada por Harvey», indicó su vocero, Stephen Huvane, a la revista Variety.

«El National Enquirer tiene la intención de publicar una historia informando que Jennifer Aniston fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein», le escribió el periodista al portavoz que Weinstein contrató para con la intención de apagar la crisis de imagen y las denuncias de denuncias de acoso y violación que pesaban en su contra.

Fue en ese contexto en el cual Weinstein envió un correo que decía: «Jen Aniston debería ser asesinada», con fecha del 31 de octubre de 2017. La imparable ola del movimiento #MeToo comenzaba a ahogar al hombre que ahora está tras las rejas.

Los documentos fueron parte de las muestras que se analizaron durante el juicio en su contra en Nueva York, y muestran la furia del productor con la actriz, según dejó conocer Variety.

La relación de Aniston y Weinstein nunca fue buena, sin embargo, esta no llegó al acoso sexual, según dejo conocer a través de un comunicado de Huvane publicado por Variety.

A pesar de ello si existieron situaciones lamentables, cuando el intimidó a la estrella de Friends para obligarla a vestir durante el estreno de la película Descarrilados (2005) uno de los diseños de la marca de moda Marchesa, que había fundado la que era entonces su esposa, Georgina Chapman.

«Recuerdo justo cuando la línea de ropa de Georgina Chapman estaba comenzando. Fue entonces cuando vino a visitarme a Londres mientras estábamos grabando. ‘Él decía: ‘Me gustaría que usaras uno de estos para el estreno’”, recordó la actriz en octubre del 2019.

«Revisé el catálogo y en ese momento la marca no era lo que es hoy. No era para mí. Él me dijo: ‘Tienes que ponerte el vestido’. Ese fue mi único bullying. Y yo dije: ‘No, no usaré el vestido'». Cuando me negué, él no volvió a insistir: «¿Qué iba a hacer?», dijo Aniston. «¿Venir y obligarme a ponérmelo?».