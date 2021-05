Vídeo: Una joven salta de un taxi en marcha para evitar ser violada

Una joven tuvo que pelear contra dos hombres para evitar ser violada dentro de un taxi.

Laura Quintero narró cómo logró escapar de una agresión sexual en Bogotá (Colombia).

Todo ocurrió el 20 de mayo cuando esta profesional sanitaria se subió a un taxi para volver a casa después de haber compartido un rato con sus amigos en la zona rosa.

A mitad de trayecto notó un comportamiento sospechoso del conductor que le hizo temer algo inesperado.

Según su relato, el conductor también participó en el acoso.

Durante la refriega, la sanitaria logró quitarle el destornillador al agresor. Finalmente, al verse con pocas opciones de salir de la encerrona, Laura tomó una determinación.

“Le pegaba patadas al taxista en el manubrio para que nos estrelláramos. Me agarro de la puerta y sentía que me estaba quemando la piel, así que opté por soltarme del taxi. Caigo al piso, me quito los tacones, sigo corriendo, pero ellos me ganaron en velocidad”, añadió la joven.