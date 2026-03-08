8M: las violaciones se han multiplicado por cuatro desde que Sánchez es presidente

Los atribulados gurús del PSOE lo van a usar como ‘termómetro elctoral’.

Si hay mucha gente, respirarán un poco.

Si pincha, caerán en el abatimiento.

Lo que está descartado es que hagan examen de conciencia y asuman su fracaso, que es tan indignante como tremendo.

Este 8 de marzo de 2026, miles de personas se echan a las calles para conmemorar el 8M, mientras los datos proporcionados por el Ministerio del Interior revelan un alarmante aumento en el número de violaciones.

Las cifras han pasado de 1.382 en 2017 a 5.363 en 2025, cuadruplicando así los registros del inicio del mandato de Pedro Sánchez.

Este incremento se produce en un año en el que la criminalidad general ha disminuido un 0,8%, pero los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 2,3%, alcanzando los 21.659 casos.

El Gobierno del marido de Begoña organiza la marcha del 8M con estos datos recientes como telón de fondo.

Las violaciones han crecido un 2,8% respecto al año anterior, sumando 148 casos más que los 5.215 registrados en 2024.

En cuanto a los delitos totales contra la libertad e indemnidad sexual, estos han pasado de 21.170 a 21.659, lo que equivale a un incremento del 85% desde 2017, cuando eran tan solo 11.692.

Asimismo, el resto de delitos sexuales ha experimentado una subida del 58%, pasando de 10.305 a 16.296.

Cifras trimestrales que no cesan

Los informes del Interior desglosan la situación del año 2025:

Primer trimestre : se registraron 1.242 violaciones (+7,6%), lo que equivale a aproximadamente 14 al día.

: se registraron (+7,6%), lo que equivale a aproximadamente 14 al día. Segundo trimestre : las cifras ascienden a 2.655 violaciones (+7%), manteniendo el promedio de 14 diarias.

: las cifras ascienden a (+7%), manteniendo el promedio de 14 diarias. Tercer trimestre : se contabilizan 4.137 violaciones (+4,6%), lo que representa unos 15 casos por día.

: se contabilizan (+4,6%), lo que representa unos 15 casos por día. Cierre anual: finalmente, se cierran con un total de 5.363 violaciones, es decir, unas 14 al día; esto corresponde a una cada hora y 38 minutos.

Cabe destacar que estas cifras solo abarcan denuncias registradas. Aunque la criminalidad convencional ha disminuido, los delitos sexuales continúan resistiendo este descenso generalizado. Durante el año pasado, España denunció una media de 14 violaciones diarias, además de registrar 44 agresiones sin penetración, es decir, dos cada hora.

España pierde seguridad para las mujeres

La seguridad femenina en España muestra signos preocupantes de deterioro. Desde la llegada de Sánchez al poder en 2018, el país ha caído 20 puestos en los rankings relacionados con la seguridad para las mujeres y las violaciones se han triplicado. El reciente informe del Índice de Igualdad de Género 2025 pone de manifiesto una violencia extendida contra mujeres menores de 45 años.

Otros datos contribuyen a agravar esta situación:

Indicador 2017 2025 Variación Violaciones 1.382 5.363 x4 (+288%) Delitos sexuales totales 11.692 21.659 +85% Resto delitos sexuales 10.305 16.296 +58% Criminalidad general – 2.474.156 -0,8%

En cuanto a la violencia de género, los casos activos registrados en VioGén han aumentado hasta alcanzar los 100.723, lo que supone un incremento del +18,9% respecto a 2024). Además, las llamadas al servicio telefónico contra la violencia machista (016) han crecido notablemente en provincias como Ceuta, donde se registran hasta 761 por millón de mujeres). Hasta septiembre pasado, se notificaron ya 28 feminicidios, tanto por pareja como expareja. Un informe independiente contabiliza hasta ahora un total de 100 feminicidios y asesinatos de mujeres durante todo el año .

Contexto político y perfil de Pedro Sánchez

Desde su llegada al poder en junio de 2018, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha liderado una administración con fuerte enfoque feminista. Nacido en Madrid en 1972 y licenciado en Economía con un doctorado controvertido a su nombre, también fue concejal en su ciudad natal antes de asumir el cargo presidencial. Su Ejecutivo presume haber implementado leyes significativas como la conocida ‘solo sí es sí’, aunque estos avances parecen chocar con los datos presentados por el Ministerio del Interior .

Algunas anécdotas sobre su figura:

Ha participado activamente en manifestaciones del 8M desde su llegada al poder en 2018 y ha sido visto portando pulseras moradas como símbolo.

En el año 2023, su reforma penal generó controversia debido a rebajas significativas en las penas para ciertos delitos sexuales.

En su momento prometió erradicar la violencia machista; sin embargo, los datos actuales parecen contradecir sus palabras .

Recientemente ha enfrentado un escándalo: una acusación por violación contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de Policía .

Las condenas por delitos sexuales han aumentado considerablemente: durante el año pasado se registraron aproximadamente 5.230 delitos cometidos por adultos, lo que supone un incremento del +50,8%, incluyendo además unos preocupantes **1.151 abusos a menores . Los expertos sugieren que parte del aumento puede atribuirse a una mayor disposición para denunciar tras el movimiento #MeToo; sin embargo, las cifras absolutas son realmente inquietantes .

Este año las manifestaciones del 8M tienen lugar con unas cifras escalofriantes: las violaciones se han multiplicado por cuatro desde hace seis años; una realidad que no puede ser pasada por alto mientras el Gobierno solicita más recursos para combatir esta lacra social.